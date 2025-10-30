U Crnoj Gori sjutra će biti umjereno do potpuno oblačno, uz uslove tek ponegdje za kratkotrajno slabu kišu, prvenstveno na jugozapadu.

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sjutra će biti umjereno do potpuno oblačno, uz uslove tek ponegdje za kratkotrajno slabu kišu, prvenstveno na jugozapadu.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti južnih smjerova, mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, prvenstveno na sjeveru.

Jutarnja temperatura od nula do 13, najviša dnevna od deset do 21 stepen.