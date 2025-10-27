Danas promjenljivo vrijeme – ujutru i prijepodne mjestimično kiša, tokom dana djelimično razvedravanje, uz temperature od 4 do 21 stepen.

Izvor: Glavni grad Podgorica

U Crnoj Gori će danas biti promjenljivo vrijeme, ujutru i prijepodne mjestimično kiša, a tokom dana se očekuje djelimično razvedravanje.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, tokom noći će uslijediti novo naoblačenje.

Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 16, najviša dnevna od deset do 21 stepen.