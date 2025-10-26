U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno i kišovito, a mjestimično se očekuju pljuskovi i grmljavina, naročito u jutarnjim i noćnim satima.

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno oblačno i kišovito, a mjestimično se očekuju pljuskovi i grmljavina, naročito u jutarnjim i noćnim satima.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, ponegdje su moguće umjerene do obilne količine padavina.

Vjetar će biti umjeren do jak, južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od pet do 16, najviša dnevna od 11 do 21 stepen.