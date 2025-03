Služba komunalne policije i inspekcije Opštine Zeta ukloniće sve objekte koji budu bespravno postavljeni na našoj teritoriji za potrebe izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, poručio je Mihailo Asanović, predsjednik Opštine Zeta.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Njegova izjava uslijedila je nakon što je Aleksandar Nikšavić, direktor Vodovoda, rekao da ukoliko Vlada i Glavni grad u međuvremenu ne ospore gradnju postrojenja realno je da izvođač sa radovima krene sredinom maja, te da je krenulo pet mobilizacionih kontejnera za radnike koji će biti instalirani na gradilištu, piše "Dan".

"Ta samovolja koju želi Nišavić da sprovodi mu neće sigurno proći. Od kada je bio sastanak gradonačelnika Saše Mujovića sa mještanima Botuna i sa mnom nikakvih daljih informacija nemamo. On je bio voljan da promijeni lokaciju i to građanima obećao, a kasnije i novinarima dao takvu izjavu. Šta se sada desilo na relaciji Nišavić - Mujović zaista ne znamo. Znamo samo da to nije volja Mujovića da se neće raditi, već da mi nećemo dozvoliti izgradnju kolektora na našoj teritoriji za potrebe druge opštine i to smo nekoliko puta do sada apostrofirali", rekao je Asanović.

Asanović je kazao da se premijeru Milojku Spajiću neće obraćati.

"Za sada nemamo potrebe nikome da se obraćamo. Ovo su samo najave Nišavića. Neka kolektor rade gdje god hoće, ali na našoj teritoriji sigurno neće", kaže Asanović.

Krstović traži uvođenje moratorijuma na gradnju

Odbornik Demokrata u SO Zeta Luka Krstović predao je u skupštinsku proceduru predlog odluke o moratorijumu na gradnju na 12 katastarskih parcela u KO Botun.

"Istrajni i u formalno-pravnoj, a i svakoj drugoj borbi protiv izgradnje PPOV i spalionice za potrebe Podgorice u zetskom naselju Botun, prije dva dana predao sam u skupštinsku proceduru Predlog odluke o moratorijumu na gradnju na 12 katastarskih parcela u KO Botun. Usvajanjem ove odluke, u svijetlu privremenog razgraničenja, onemogućilo bi se da bilo ko pomjeri jedan kamenčić sa zetske zemlje, onamo gdje su neki zamislili kolektor da se radi. Da bi ova odluka došla na Skupštinu, sa time mora da se složi izvršni organ Opštine, odnosno Mihailo Asanović. Demokrate Zete očekuju da ova odluka bude usvojena na prvoj narednoj sjednici SO Zeta, od strane svih odbornika. Takođe, iskazujem potpuno protivljenje kontinuiranoj propagandi sa adresa podgoričkog Vodovoda, uz poruku - Nećete graditi", kazao je Krstović, prenosi "Dan".

"Svako ko se drzne da mimo želje građana Botuna i Opštine Zeta pokuša da krene u realizaciju ovog projekta suočiće se sa radikalnim mjerama kakve niko ne želi u Crnoj Gori", saopštili su iz koalicije "Za budućnost Zete". Oni navode da su jasno kazali Mujoviću, ambasadoru Turske u Crnoj Gori i predstavnicima turske kompanije da neće dozvoliti izgradnju, te da nema te sile, ambasade ili neke druge institucije koja će ih natjerati.

"Izjava Nišavića je u najmanju ruku skandalozna, bezobrazna i netačna. On ima svoju opštinu pa neka kolektor gradi na njenoj teritoriji, i ne ovaj jedan nego svake godine po jedan. Možete krenuti Nišaviću ali nas je strah da ćete se opeći već na prvoj stepenici, jer smo vam rekli nekoliko puta da nećemo dozvoliti izgradnju ni po koju cijenu. Ne znamo otkud ovolika hrabrost Nišaviću za ovakve izjave, a na javnim raspravama riječ nijeste progovorili", kažu iz koalicije ZBZ.

Oni zahtijevaju hitnu reakciju Mujovića na ovakve izjave.

"Pitamo da li je ovo zvaničan stav Glavnog grada ili samo želje Nišavića koje mu se neće ostvariti? Znamo stav gradonačelnika poslije sastanka u Zeti sa rukovodstvom Opštine i građanima Botuna i šta je posle njega saopštio javnosti", poručuju iz koalicije.

Mještani Botuna još jednom su poručili da gradnje kolektora u njihovom naselju neće biti. Jagoš Bećirović ističe da je stav Opštine i Botuna jasan, odnosno da gradnje nema.

"Spremni smo na radikalne mjere blokadama saobraćaja i danonoćno stražarenje na spornoj lokaciji. U krajnju ruku branićemo našim životima", kaže Bećirović.

On je poručio Nišaviću da može šetati Botunom, ali da gradnje neće biti, jer je svima jasno zbog čega to ne dozvoljavaju. Bećirović napominje da su se obraćali svim nadležnim institucijama u zemlji i evropskim predstavnicima u Crnoj Gori.

Juče su se oglasili iz iz DPS-a. Odbornik Stefan Ćulafić pozdravio je napore ljudi iz Vodovoda koji nastoje da se steknu uslovi za gradnju postrojenja.

"Iako su Podgoričani vjerujem sitani obećanja u oktobru, pa u novembru, pa sad i u maju mjesecu, treba pozdraviti napore ljudi iz Vodovoda koji rade svakodnevno da se steknu uslovi za početak gradnje. Jasno je da prepreka više nema, osim političkih opstrukcija Milana Kneževića", saopštio je Ćulafić.