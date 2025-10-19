Jutarnja temperatura vazduha od tri do 15, a najviša dnevna od devet do 23 stepena.

Izvor: Dejan Feratović

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka očekuje se u ranim jutarnjim satima.

Na sjeveru, tokom jutra ili prijepodneva, pretežno oblačno i uglavnom suvo, po kotlinama moguća i magla, a u popodnevnim satima razvedravanje.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, na jugoistoku umjeren do pojačan.

