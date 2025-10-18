U Crnoj Gori danas vrijeme će biti promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom.

Izvor: Dejan Feratović

U jutarnjim satima, na sjeveru, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, krajem dana i tokom noći ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 9 do 22 stepena.

Podgorica: Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajno kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha 13 stepeni, najviša dnevna oko 19 stepeni.