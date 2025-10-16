Danas na sjeveru u nižim predjelima mjestimično moguća magla ili niska oblačnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, tokom većeg dijela dana malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena.

U drugom dijelu dana ili tokom noći očekuje se jače naoblačenje. Kiša je u južnim predjelima moguća već krajem dana a tokom noći i u većini ostalih predjela. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 12, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.

U Podgorici u drugom dijelu dana postepeno naoblačenje, a tokom noći moguća i povremena kiša. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 11 stepeni, najviša dnevna oko 22 stepena.