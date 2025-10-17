“Dakle, ispostavlja se kao tačno sve ono na što sam godinu dana u kontinuitetu ukazivao. Radio Televizija Podgorica pretvorena je u partijski servis u kojem se zapošljava po političkoj i prijateljskoj liniji, a ne po zakonu”, kazao je Mašković.

Izvor: Medijski pul SDCG

Inspekcija rada je na osnovu sprovedenog nadzora utvrdila da je glavni urednik Televizije Podgorica Milan Sekulović bio nezakonito zaposlen više od godinu i po dana, bez javnog konkursa i bez ispunjavanja zakonom propisanih uslova. Sekulović je imenovan na uredničku funkciju iako nikada nije radio na televiziji i nije imao uredničkog iskustva, što potvrđuje da je cijeli proces bio politički motivisan i potpuno nezakonit, saopštio je predsjednik Kluba odbornika Evropskog saveza u Skupštini Glavnog grada Miloš Mašković.

“Dakle, ispostavlja se kao tačno sve ono na što sam godinu dana u kontinuitetu ukazivao. Radio Televizija Podgorica pretvorena je u partijski servis u kojem se zapošljava po političkoj i prijateljskoj liniji, a ne po zakonu”, kazao je Mašković.

Sada se, dodaje on, postavlja pitanje da li je i imenovanje Nevene Cvijović za vršioca dužnosti glavne urednice Televizije Podgorica nezakonito, imajući u vidu da se i za vršioce dužnosti primjenjuju isti uslovi kao i za izbor putem konkursa. Ako jeste, onda se nezakonitost ne ispravlja, već se produbljuje.

“Dodatnu potvrdu daju i današnji oglasi objavljeni na sajtu Zavoda za zapošljavanje, kojima se traže urednici u Radio Televiziji Podgorica, kao i zamjenik rukovodioca sektora programa, odnosno zamjenik glavnog i odgovornog urednika. Time se potvrđuju i informacije kojima raspolažem o slučaju Nemanji Lacmana i njegovom nezakonitom angažovanju u okviru RTV Podgorica”, kazao je Mašković.

Kako je naveo, posjeduje i dodatne informacije o zapošljavanju u Radio dijelu RTV Podgorica koje ću uskoro objaviti, a koje pokazuju da ni taj segment nije izuzet od sličnih nepravilnosti i nezakonitosti.

“Pozivam članove Savjeta RTV Podgorica, kojima je stalo do poštovanja zakona (ako ima takvih), da odmah reaguju, razriješe direktora RTV Podgorica Vladimira Otaševića, obezbijede sprovođenje konkursa u skladu sa zakonom i javno objave sve finansijske i kadrovske odluke koje su u međuvremenu donošene”, zaključio je Mašković.