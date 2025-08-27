Kako navodi, Demokratskom frontu su očigledno važniji glasovi mještana Botuna nego strateški ciljevi pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Izvor: Medijski pul SDCG

Jasno je da u Glavnom gradu postoji politička kriza i da nema dogovora oko izgradnje kolektora u Botunu, saopštio je predsjednik Kluba odbornika Evropskog saveza u Skupštini Glavnog grada Miloš Mašković.

Kako navodi, Demokratskom frontu su očigledno važniji glasovi mještana Botuna nego strateški ciljevi pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

“Ne može se isključiti mogućnost da vlast iz petog pokušaja obezbijedi kvorum za održavanje sjutrašnje sjednice, u zavisnosti od toga kako je prošla nedavna trgovina funkcijama”, rekao je Mašković.

Prema njegovim riječima, da kriza vlasti zaista postoji svjedoči i činjenica da Pokret za Podgoricu podržava proteste protiv gradonačelnika Mujovića, koji, dodaje Mašković, iz bahatosti ili neznanja poručuje mještanima Zabjela da u DUP-u neće biti ucrtane zgrade koje su predviđene PUP-om, prenosi CdM.

“Đe to ima? Umjesto što ponovo obmanjuje građane, gradonačelniku bi bolje bilo da bude iskren i otvoreno kaže kome zapravo pripada zemljište čija će vrijednost, kada postane građevinsko, biti višestruko veća”, zaključio je Mašković.