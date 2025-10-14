Potpisivanje Memoranduma označava početak partnetskih aktivnosti sa niskobudžetnom avio-kompanijom Wizz Air.

Izvor: msm

Ministarka saobraćaja Maja Vukićević potpisala je sa izvršnim direktorom Wizz Aira Jožefom Varadijem Memorandum o saradnji koji definiše uvođenje više od dvadeset niskobudžetnih avio linija do evropskih destinacija i otvaranje baze Wizz Aira u Podgorici.

Potpisivanju je prisustvovao i Roko Tolić, direktor Aerodroma Crne Gore.

Memorandum je potpisan na Investicionoj konferenciji EU - Crna Gora pod nazivom "Pametni rast, Zelena budućnost: Ubrzavanje investicija u Crnoj Gori", koja se održava na Luštici.

Vukićević je ranije ocijenila da dogovor sa ovom kompanijom predstavlja važan korak u unapređenju povezanosti Crne Gore sa regionom i širim evropskim prostorom.

„Saradnja sa Wizz Airom otvara novo poglavlje za crnogorski vazdušni saobraćaj i turističku ponudu. Očekujemo konkretne rezultate već u narednim mjesecima“, izjavila je ministarka Vukićević za TVCG

Memorandum sa Wizz Airom dio je šire strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, koja obuhvata i nastavak izgradnje auto-puta Bar–Boljare, te proces koncecije Aerodroma Crne Gore, za koji se očekuje da će odluka biti donijeta do kraja godine.

Prema najavama, Wizz Air od početka ljetnje IATA sezone 2026. otvara stalnu bazu u Podgorici gdje će stacionirati dva aviona tipa "airbus A321neo" sa posadama i pratećim osobljem.

Uz postojećih devet koje već leti iz Podgorice Wizz Airb će dogodine otvoriti još 14 novih linija iz Crne Gore do ukupno 12 zemalja Evrope.

Cijena karata koje su već puštene u prodaju kreće od 19,99 eura.





