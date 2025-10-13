Crna Gora će uskoro postati baza mađarske lou kost kompanije Viz Er, što će unaprijediti njenu povezanost za 23 linije, a time i povećati broj putnika.

Izvor: Vlada Crne Gore

To je u razgovoru za TV Vijesti saopštila ministarka saobraćaja Maja Vukićević. Građani Crne Gore imaće od nove godine na raspolaganju letove za destinacije u Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, te skandinavskim zemljama.

"U narednih par dana, biće potpisan memorandum o saradnji sa kompanijom Wizz Air, a u narednih par nedjelja i konkretan ugovor između Wizz Air-a i aerodroma Crne Gore. Očekujemo da povećaju broj destinacija koje će biti dostupne građanima Crne Gore i sa kojih će se dolaziti u Crnu Goru", rekla je ministarska saobraćaja.

Prvi letovi počeće od naredne godine, a Vukićević je otkrila da će jedna od destinacija biti Pariz.

"Biće to neke popularne destinacije ali i mnogo novih koje do sada nisu, na žalost, bile dostupne sa crnogorskih aerodroma i u tom smislu će građani imati dosta razloga za zadovoljstvo i priliku da putuju po povoljnim cijenama. - Da li će moći da putuju, na primjer za Pariz? - Hoće, naravno", kazala je Vukićević.

A osim Francuske, biće uspostavljene linije s Njemačkom, Poljskom, skandinavskim zemljama. Da li će država davati subvencije Viz Eru da bi letjeli iz Crne Gore, i da li će mađarska kompanija dobiti popust na aerodromske usluge, ministarka kaže da je to nadležnost aerodroma, prenose Vijesti.

Krajem 2023. godine lou kost kompanije su upravo zbog povećanih aerodomskih taksi, ukinule veliki broj letova sa Crnom Gorom. Pitali smo ministarku i kako se baze za loukostere uklapaju u tender za dodjelu koncesija nad Aerodromima, budući da u ponudi za sada prvorangirane koreanske kompanije nijesu prdviđene.

"Ugovori koji budu potpisani sa lou kost kompanijama biće na snazi naravno i za buduće koncesionare. Ukoliko odluka o koncesiji bude pozitivna i ukoliko se bude išlo u tom pravcu, biće u obavezi da poštuju te ugovore koji su na snazi", navela je Vukićević.

Ministarka se nada da ćemo uskoro dobiti i izvođača radova za drugu fazu autoputa Mateševo Andrijevica, a da je početak gradnje izvjestan naredne godine.

"Znate, uvijek može biti nekih žalbi u ovakvim postupcima, nadam se da ćemo ih izbjeći. Sljedeće godine je sasvim izvjesno, ali nadamo se da ukoliko se izvođač radova izabere u neko skorije vrijeme, da ti pripremni radovi mogu početi i ranije", dodala je ministarka.

Kazala je i da očekuje da će tokom ove nedjelje bit raspisan tender za izbor izvođača zaobilaznice oko Budve, čiji je posao izrada glavnog projekta. Zaobilanica, značajna i za cijelo primorje u svrhu smanjenja saobraćanjih gužvi tokom ljeta, biće duga 9,3 kilometra i koštaće 237 miliona.