"Wizz Air" će otvoriti svoju 36. bazu u Podgorici, što prema saopštenju Aerodroma predstavlja značajan korak u daljem rastu u zemlji i prekretnicu u transformaciji za sektor vazdušnog saobraćaja i ekonomiju Crne Gore.

Počevši od marta 2026. godine, "Wizz Air" će postupno stacionirati dva moderna vazduhoplova "airbus A321neo" u Podgorici i pokrenuti 14 novih avio-linija koje povezuju glavni grad Crne Gore sa ključnim evropskim gradovima, uključujući Bazel, Pariz, Baden Baden, Keln, Hamburg, Rim, Mastriht, Barselonu, Ljubljanu, Malme, Gdanjsk, Poznanj, Ržešov i Vroclav, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.

"Ovim potezom, 'Wizz Air' učvršćuje svoju ulogu kao broj 1 avio-kompanija na Aerodromu Podgorica i približava se poziciji broj 1 avio-prevoznika u Crnoj Gori. Očekuje se da će se otvaranjem baze kreirati 80 direktnih i 700 indirektnih radnih mjesta, čime se podstiče lokalno zapošljavanje i jačaju turizam, trgovina i povezanost.

Od lansiranja prvog leta iz Podgorice za Bergamo u avgustu 2016. godine, "Wizz Air" je prevezao skoro 2 miliona putnika u Crnoj Gori. Samo u 2025. godini, avio-kompanija nudi 402.000 sjedišta (+12,6% u odnosu na prošlu godinu) i očekuje da će prevesti 309.000 putnika (+14,6% u odnosu na prošlu godinu), sa impresivnom stopom realizacije letova od 99,8% i poboljšanjem tačnosti letova od 18,1%", navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor "Wizz Aira" Jozef Varadi istakao je da je ta avio-kompanija duboko posvećena budućnosti Crne Gore kroz proširenje pristupačnih opcija putovanja za njene građane, podršku održivoj avijaciji modernim, štedljivim avionima, podsticanje rasta turizma i povezanih industrija, te jačanje uloge Podgorice kao regionalnog transportnog čvorišta.

"Ponosni smo što produbljujemo svoje korijene u Podgorici i donosimo nove prilike ljudima u Crnoj Gori. Ova baza predstavlja mnogo više od samog operativnog širenja – ona je dugoročna investicija u budućnost mobilinosti, ekonomije i globalne povezanosti Crne Gore", kazao je on.

Roko Tolić, izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, poručio je da je je najava otvaranja baze "Wizz Aira" veliki dan za crnogorsku avijaciju.

"Posebno sam radostan jer je ovo jedna od vijesti koja će obradovati sve građane Crne Gore, ali i kompletnu privredu. Ipak, mi imamo ovaj jedan dan za slavlje jer je već od sjutra – pred Aerodromima Crne Gore nastavak važnih aktivnosti. Mi u kratkom roku, dakle - prije narednog proljeća, hitno moramo da unaprijedimo svoje infrastrukturne i operativne kapacitete, da uspješno organizujemo produženje radnog vremena i da obučimo novi kadar. Mi smo spremni za treću smjenu u Podgorici, a odlučni smo da razvijamo Aerodrome Crne Gore do razine koja prati potencijale ove jedinstvene zemlje“, istakao je on.

Sa današnjom najavom, "Wizz Air" proširuje svoju ponudu, te iz Podgorice od naredne sezone nudi ukupno 23 avio-linije koje Crnu Goru povezuju sa 12 zemalja, zaključuje se u saopštenju.

Karte su već u prodaji na wizzair.com i putem mobilne aplikacije WIZZ mobile app.