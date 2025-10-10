Mađarska niskotarifna avio-kompanija Wizz Air postigla je preliminarni dogovor sa Vladom Crne Gore o otvaranju svoje nove baze u Podgorici, potvrdila je ministarka saobraćaja Maja Vukićević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

„Postigli smo preliminarni dogovor sa Wizz Airom i uskoro očekujem potpisivanje ugovora o saradnji, čime će Crna Gora postati baza ove renomirane aviokompanije. To će značajno unaprijediti našu povezanost i dodatno povećati broj putnika. Već imamo najavu otvaranja Wizz Air baze, kao i novih linija drugih prepoznatih prevoznika, a ohrabruje i to što broj dostupnih destinacija raste iz godine u godinu. Ono što je sigurno jeste da ćemo u narednom periodu povećati broj cjelogodišnjih destinacija sa kojima je Crna Gora povezana“, saopštila je Vukićević.

Direktor Aerodroma Crne Gore, Roko Tolić, ranije je najavio da Wizz Air planira da stacionira dva aviona u Podgorici, uz mogućnost dodavanja trećeg. Tolić je istakao da je riječ o partnerskom projektu sa obostranim benefitima, jer iako će aerodrom možda prihvatiti niže takse po putniku, ukupni efekat na ekonomiju – kroz rast turizma i nova radna mjesta – biće višestruko veći, prenosi Investitor portal.

Wizz Air trenutno leti za Podgoricu iz Budimpešte, Dortmunda, Memingena i Milana (Malpensa) tokom cijele godine, dok su sezonske linije dostupne ka Katovicama, Londonu (Gatwick), Beču (do oktobra 2024.) i Varšavi. U jun 2026. planira se i nova ljetnja linija ka Vilnjusu.