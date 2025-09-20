Kada je riječ o vodosnabdijevanju, situacija je različita – dok Zeta i dalje koristi usluge Vodovoda Podgorica, Tuzi imaju sopstveno preduzeće — ali infrastrukturu i pumpe održava podgorički Vodovod.

Iako su opštine Zeta i Tuzi prije više godina dobile status samostalnih lokalnih samouprava, mnoge komunalne i javne usluge i dalje obavljaju uz pomoć Glavnog grada. Zato što još nije završeno razgraničenja, a odnosi pravno definisani, mnoga pitanja ostaju otvorena — od naplate za deponovanje otpada, preko vodovoda, do rada službi zaštite i spašavanja, piše CdM.

Iako su samostalne opštine, Zeta i Tuzi i dalje se u velikoj mjeri oslanjaju na Glavni grad kada je riječ o komunalnim uslugama. Međutim, sve pod privremenim rješenjima, dok se ne završi proces razgraničenja i raspodjele imovine.

“S obzirom da su Podgorica i Tuzi, još 2021. godine, potpisali taj memorandum, odnosno donijeta odluka do razgraničenja, na koji će način da se koristi, opština Tuzi je da kažem dobila benefit, da ne plaća usluge deponovanja otpada. Naravno, dok se ne desi razgraničenje. Što se tiče opštine Zeta, ona se nalazi na potpuno nekom drugom udaljenom, lokacijski, mjestu od podgoričke Deponije i samim tim ne postoji nikakve smetnje u saradnji. Sa njima imamo komercijalni ugovor, kao što imamo i sa drugim opštinama i oni plaćaju po isporučenoj toni otpada Deponiji“, kazao je direktore preduzeća „Deponija“, Aleksandar Božović.

Kada je riječ o vodosnabdijevanju, situacija je različita – dok Zeta i dalje koristi usluge Vodovoda Podgorica, Tuzi imaju sopstveno preduzeće — ali infrastrukturu i pumpe održava podgorički Vodovod.

“Naše Društvo održava PS „Dinoša“, PS „Milješ“ i PS „Vuksanlekići“. Samo za struju izdvajamo oko 250.000 eura godišnjem. Opština Tuzi ima svoje društvo koje vrši održavanje vodovodne mreže, fakturu i naplatu utrošene vode od potrošača. Kao što znate, još nema zvaničnog razgraničenja između Opštine Zeta i Glavnog grada. Naše Društvo vrši redovnu i urednu distribuciju vode svim potrošačima na teritoriji Opštine Zeta. Takođe, sve troškove za to snosi naše Društvo“, saopšteno je iz podgoričkog Vodovoda.

Bez formiranih sopstvenih službi zaštite i spašavanja, Zeta i Tuzi se i dalje oslanjaju na onu Glavnog grada, što ih dodatno opterećuje, posebno ljeti, u sezoni požara.

“U požarnoj sezoni, u skladu sa našim mogućnostima, naša vozila sa posadama, dežuraju na isturenim punktovima u opštinama Zeta i Tuzi, radi brže intervencije, a po potrebi i dodatne snage se upućuju, kada se radi o većim požarima“, kazao je Savo Ćetković iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada.

Građani najviše osjete posljedice nejasnih nadležnosti kroz dvostruke račune, neriješen pravni status i nedostatak informacija — naročito u dijelu vodosnabdijevanja i naplate.

“Postoje potrošači koji dobijaju račune za utrošenu vodu od oba vodovodna Društva („Vodovod“ Podgorica i „Vodovod“ Tuzi). Kada je Opština Zeta u pitanju potrošači dosta uredno vrše izmirivanje svojih obaveza“, naveli su iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Podgorica.

Potpuna samostalnost dvije opštine i efikasna usluga građanima moguće su tek kada se završi zakonsko razgraničenje sa Glavnim gradom. Do tada — privremena rješenja, privremeni problemi i privremeni troškovi.

Iz Sekretarijata za komunalne poslove poručuju da Glavni grad i dalje snosi značajan dio troškova za funkcionisanje osnovnih usluga u opštinama Zeta i Tuzi.

A iz te dvije opštine nijesmo dobili odgovor na pitanje – kada će formirati sopstvene službe, kao i koliko iz budžeta izdvajaju za plaćanje obaveza prema Glavnom gradu, prenosi CdM.