Na pitanje novinara da li je pogriješio potpisivanjem ovakvog Temeljnog ugovora, s obzirom da je danas država nemoćna kada crkva krši zakone, Abazović kazao je „ne da je pogriješio, nego je pogodio“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider GP URA Dritan Abazović je kazao da je Temeljni ugovor bio predviđen sporazumom o podršci 43. Vladi.

“Normalno da je ta tema involvirana. DPS nikada nije rekao da ne treba potpisati Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, samo im je bio sporan tajming. Samo su mislili da ga umjesto u avgustu treba potpisati u decembru”, rekao je Abazović u emisiji na TV Vijesti.

Lider URE je ponovio da je potpisivanjem ovog dokumenta sa SPC stavio tačku na polarizujuće teme vezane za crkvu.