On je naglasio da žrtva Dejana Božovića, vojnika, supruga i oca četvoro djece, podsjeća na težinu i odgovornost koju nosi vojnička profesija.

Izvor: Ministarstvo odbrane Crne Gore

U susret obilježavanju Dana Vojske Crne Gore, Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore danas su organizovali Humanitarni marš posvećen sjećanju na kolegu, mlađeg vodnika Dejana Božovića, koji je tragično stradao u borbi sa požarima, prenosi CdM.

„Ovim maršem želimo da odamo počast čovjeku koji je dao svoj život u borbi sa požarima, štiteći živote i imovinu građana“, poručio je zamjenik načelnika Štaba Generalštaba Vojske Crne Gore za resurse i podršku pukovnik Hajrudin Đerekarac, obraćajući se okupljenima na početku manifestacije.

On je naglasio da žrtva Dejana Božovića, vojnika, supruga i oca četvoro djece, podsjeća na težinu i odgovornost koju nosi vojnička profesija.

„U njegovom primjeru vidimo samu suštinu vojničkog poziva: hrabrost, požrtvovanost i spremnost da se žrtvuje za dobrobit drugih. Ovaj marš je prilika da zajedničkim koracima iskažemo zahvalnost, poštovanje i solidarnost i da pomognemo porodici našeg saborca, jer je to naša moralna obaveza“, poručio je pukovnik Đerekarac.

Tokom manifestacije istaknut je broj tekućeg računa porodice Božović, na koji svi koji žele mogu uplatiti novčanu pomoć. Za učesnike i posjetioce obezbijeđen je i besplatan promotivni materijal Vojske Crne Gore.

Marš ka brdu Gorica krenuo je od 17 časova sa Trga nezavisnosti.

Novac se može uplatiti na broj računa: 555000900453578797, korisnik računa: Vladica Božović, svrha: Humanitarni marš.