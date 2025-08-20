To je predložilo Ministarstvo odbrane.

Izvor: Ministarstvo odbrane Crne Gore

Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici usvojila informaciju o isplati finansijske pomoći porodici vojnika Dejana Božovića, koji je stradao prilikom gašenja požara u Kučima kod Podgorice 12. avgusta, kao i vojniku Marku Ikoviću, koji je tom prilikom teško povrijeđen, saznaju "Vijesti".

To je predložilo Ministarstvo odbrane.

Taj resor će, prema tom dokumentu, porodici Božovića uplatiti 50.000 eura, a Ikoviću 20.000 eura.

Ministarstvo odbrane je pojasnilo da je pitanju inicijalna pomoć, te bi i u budućnosti bili posvećeni pružanju kontinuirane podrške i pomoći u skladu sa mogućnostima i potrebama.

Vojnik Marko Iković još uvijek je na liječenju u Kliničkom centru.