Akcija putem međunarodne platforme za grupno finansiranje

Izvor: Ministarstvo odbrane

Putem akcije na platformi GoFundMe, koja i dalje traje, za jedan dan je prikupljeno 110.000 dolara (više od 94.000 eura) pomoći za porodicu nastradalog vojnika Dejana Božovića.

Mlađi vodnik Vojske Crne Gore poginuo je prije dva dana nakon prevrtanja cisterne u Kučima kod Podgorice, tokom akcije gašenja požara.

Upućeno je 3.200 donacija.

"Ova kampanja je naš odgovor i poziv u pomoć. Svaka donacija, bez obzira na veličinu, je kap koja gasi vatru. U ovome smo zajedno do kraja. Sva prikupljena sredstva će biti uplaćena porodici nastradalog heroja Dejana Božovića", piše u objavi na međunarodnoj platformi za grupno finansiranje, prenose Vijesti.