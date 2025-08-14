Zbog smrti Božovića, u Crnoj Gori je danas Dan žalosti.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Uz počasnu paljbu, saborci iz Vojske Crne Gore oprostili su se od hrabrog mlađeg vodnika Dejana Božovića, koji je život položio u borbi sa vatrenom stihijom, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane.

"Njegovo ime i djelo ostaće urezani u sjećanju Vojske i građana Crne Gore. Počivaj u miru. Slava ti i hvala", napisali su iz Ministarstva odbrane na društvenoj mreži Fejsbuk.

Pripadnik Vojske Crne Gore, mlađi vodnik Dejan Božović, stradao je prije dva dana tokom gašenja požara u Kučima kod Podgorice, nakon prevrtanja cisterne.

Zbog smrti Božovića, u Crnoj Gori je danas Dan žalosti.

Od Božovića su se danas postrojavanjem, minutom ćutnje i oglašavanjem vatrogasnih sirena oprostili i tivatski vatrogasci.

Predsjednik Vlade Milojko Spajić kazao je 12. avgusta da će Savjetu za odbranu i bezbjednost predložiti posthumno odlikovanje Božovića.