Izvor: Mondo/Goran Sivački

Nezadovoljni zbog najave gradnje pete i šeste sanitarne kade mještani više naselja Opštine Tuzi i Konika ne odustaju od blokade puta na četiri sata, prenosi CdM.

Najavljuju rigoroznije mjere pa će ulaz u preduzeće Deponije blokirati i po 12 sati ukoliko im se za koji dan niko od nadležnih ne obrati sa konkretnim rješenjem.

Deponija na teritorija Opštine Tuzi svakodnevno raste. Životinjskim i drugim otpadom zatrpan je vandeponijski prostor ispod četvrte kade. Mještani su ogorčeni, a predviđeno je da bude zelena zona.

“Ovo je divlja deponija, sve što možete vidjeti, potencijalno neke nezakonite kade, bez ikakve sanacije, bez ikakave zaštite. Vidite da su tu životinje koje se hrane otpadom, koji je nagomilavan već godinama bez ikakvog usaglašenja mještana a po našem saznanju ni lokalnih vlasti”, istakao je organizator protesta Marko Gorvokaj.

On navodi da se nekoliko hiljada kamiona tu istovarilo, te da oni neće da se nagomila.

“Ono što smo tražili od samog početka je da se ova zona sanira, da se ovaj otpad otkloni. Ne da se nagomilava i da se na taj način rješavaju ove otkopnine, nego da se totalno ukloni odavde, kao i saniranje četvrte kade, zatvaranje i da se onemogući rad pete kade koji je već počeo bez ikakave legalne saglasnosti”, kazao je Gorvokaj.

Mještanin Sandro Paljušaj je, kako kaže, željan da otvori prozor.

“Ne znam kad mi je gore, kad je prozor zatvoren u kući jer kroz klima uređaje ulazi smrad koji nepodnošljiv. Ja živim ovdje 50-ak godina, ja stvarno ne mogu nikad. Ne znam kad ću moći. Nadam se da će neko preduzeti nešto da se to može ostvariti”, naveo je on.

Okupljeni su i ovog puta pozvali gradonačelnika Podgorice da se u razgovoru sa njima uključi u rješavanje ovog problema koji nije samo estetska već ekološka, zdravstvena i bilo koja druga katastrofa. Organizator protesta Marko Gorvokaj očekuje da se na skupu okupi cijela Malesija, ali i da im podršku pruže predstavnici lokalne i državne vlasti.

“Ja pozivam sve zdravstvene organe da se vrši neka vrsta ispitivanja naučnog nad mještanima Omerbožovića, a potencijalno i šire jer smo izbrojali najmanje 25 koji su umrli od kancera, među njima i mladih ljudi”, naveo je Gorvokaj.

Mještani tvrde da se smeće doprema iz drugih gradova, ali i otvaraju zapečaćene deponije pa su, navode, izgubili stpljenje. Pozivaju inspekcije da izađu na teren.

Bivši predsjednik tada gradske opštine Tuzi , sada odbornik Albanskog foruma Smailj Čunmuljaj, uvjerava okupljene da nema gradnje nove deponije bez njihove saglasnosti.

“Teritorija Malesije, odnosno Opština Tuzi je ništa drugo nego jedno smetlište, jedan klozet, jer tu nema samo Podgorica koja je gradila četiri kade i na tome se htjelo završiti. Ovo se raširilo, stiže nam smeće iz Mojkovca i Nikšića”, naveo je Čunmuljaj.

Podršku okupljkenima, kao građanin i bivši predsjednik Opštine Tuzi dao je i ministar Nik Đeljošaj. Poručio je da radova na deponiji Livade neće biti jer se ona nalazi na teritoriji opštine Tuzi.

“Ovdje bez naše saglasnosti ne može da se gradi više. Možemo da se dogovorimo kada će ovo da pređe u naše vlasništvo i da zajednički nastavimo da koristimo ukoliko se ispunjavaju ekološki standardi”, kazao je on.

Ohrabrio je okupljene podatkom da se sanitarne kade ne mogu graditi jer ne postoji Urbanistički plan.

“Urbanistički plan je van snage i za ovu gradnju niko ne može da izda UT uslove. Imam informaciju da je neko to izdao, taj mora da odgovara krivično. Postoje institucije neka se pozabave sa tim ko je taj što je potpisao UT uslove”, zaključuje Đeljošaj.

Đeljošaj je najavio da će brzo uputiti zahtjev da se Deponija prenese na Opštinu Tuzi i da sjednu sa mještanima kako bi našli alternativu. Sa skupa je upućen poziv premijeru Milojku Spajiću, gradonačelniku Saši Mujoviću, direktoru preduzeća Deponije – Aleksandru Božoviću i ambasadama, jer sadašnje stanje se, tvrde, ne može više tolerisati.