Predsjednik Opštine Lindon Đeljaj prošle sedmice upozorio da će "ukoliko se nastavi sa pokušajem da se bez saglasnosti Opštine gradi i širi Deponija" podnijeti krivične prijave.

Izvor: Youtube/screenshot/ sencho11

Opština Tuzi je saopštila da je podnijela krivičnu prijavu protiv Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine zbog gradnje sanitarnih kada na njenoj teritoriji, a bez dozvole Opštine.

Tako su se obistinile prijetnje predsjednika Opštine Tuzi Lindona Đeljaja koji je prošle sedmice kazao da je podgorička Deponija nezakonito i bez građevinske dozvole raspisala tender i pokušava silom da gradi petu sanitarnu kadu, te upozorio da će ukoliko se nastavi sa pokušajem da se bez saglasnosti Opštine gradi i širi Deponija podnijeti krivične prijave.

"Opština Tuzi je podnijela prijavu protiv Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine zbog sumnje u nezakonito i nepravilno postupanje prilikom izdavanja urbanističko-tehničkih uslova broj 06-333/24-13399/8 od 07.11.2024. godine. Ovi urbanističko-tehnički uslovi odnose se na izgradnju objekata sanitarnih kada br. 5 i 6 na dijelu katastarske parcele br. 9/1, koja se nalazi na teritoriji Opštine Tuzi. Ministarstvo je izdalo ove uslove bez pribavljanja mišljenja i saglasnosti nadležnih organa Opštine Tuzi, čime je prekršeno načelo zakonitosti iz nadležnosti, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Opština Tuzi ukazuje na sledeće nepravilnosti:

Ministarstvo nije poštovalo propisanu obavezu saradnje sa organima lokalne samouprave (član 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – 'Službeni list CG', br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 04/23).

Tehnički uslovi. br.UPI-02-041/24-7427/2 od 04.11.2024. godine, izdati od strane „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica, protivni su zakonima, jer je za istu stvar nadležan „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzi", navodi se u saopštenju Opštine Tuzi.

Iz Opštine ukazuju da "Deponija" uredno plaća račune za vodu preduzeću iz Tuzi, što, kako tvrde, dodatno potvrđuje nadležnost.

"Akt br. UPI 11-341/24-2629 od 01.11.2024. godine, kojim Sekretarijat Glavnog grada izdaje saobraćajne uslove za teritoriju Opštine Tuzi, donesen je mimo stvarne i mjesne nadležnosti i suprotan je Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata. Takođe ukazujemo da je Skupština Opštine Tuzi dana 28.12.2023. godine donijela Odluku o stavljanju van snage Odlukeo donošenju Urbanističkog projekta „Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom” u Podgorici („Službeni list CG – opštinski propisi” 40/19), pod brojem 02-016/23-8564/1, objavljenu u „Službenom listu Crne Gore” broj 03/24", dodaje se u saopštenju.

Iz Opštine Tuzi su poručili da će će istrajati u zaštiti svojih zakonskih nadležnosti i prava građana, s punom odgovornošću prema javnom interesu i zakonima koji regulišu prostorno planiranje i izgradnju objekata.

"Ne možemo dozvoliti da se odluke donose mimo propisane procedure, jer to ugrožava pravnu sigurnost i prava naših građana. Pozivamo nadležne organe da ispituju zakonitost postupaka Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i preduzmu sve potrebne mjere kako bi se zaštitili interesi naših građana u skladu sa važećim zakonima i regulativom", zaključuje se u saopštenju.