Građani koji protestuju predali su MUP-u zahtjev da se blokada dozvoli na 24 sata. Očekuje se odgovor i reakcija.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Božović je istakao da protesti mještana više naselja Opštine Tuzi i Konika treba da zabrinu građane, ne samo Podgorice već svih devet opština koje odlažu otpad na Deponiji „Livade“. Protesti su počeli 13.septembra, a okupljeni koji svakodnevno od 16 do 20 sati ne dozvoljavaju da kamioni natovareni otpadom pređu kapiju deponije traže da se zaustavi planirana gradnja novih sanitarnih kada. Među okupljenima budu i funkcioneri Opštine Tuzi, a Lindon Đeljaj, predsjednik Opštine Tuzi, je saopštio da Deponija od njih neće dobiti dozvolu za gradnju, da se ne mogu zaobići i da će „nezakoniti radovi biti spriječeni i sankcionisani“, prenosi Dan.

Građani koji protestuju predali su MUP-u zahtjev da se blokada dozvoli na 24 sata. Očekuje se odgovor i reakcija.

" Ne radi se samo o strahovanju već o potencijalnoj ekološkoj katastrofi i zarazi. Svakako da ovi protesti nijesu u skladu sa Zakonom o komunalnom redu jer se ne može blokirati rad komunalnog preduzeća, ali neko nije želio da uskrati pravo ljudima da iskažu nezadovoljstvi i na ovaj način" kaže Božović.

Božović ističe da sa blokadom od četiri sata preduzeće nije ugroženo.

" Trenutno sa ova četiri sata nismo ugroženi, jer je prošlo ljeto i ekstremno visoke temperature kada je potencijalno moglo da dođe do ekološkog problema. Sada je drugačija situacija i ova četiri sata su gornja granica podnošljivosti. To kažem u odnosu na ostalih 20 sati koje radimo i kada nam dolazi komunalni otpad. Svakadnevno se, to vide svi uključujući i one koji protestuju, nagomilavaju kamioni koji ispred kuća, puni komunalnog otpada, čekaju istovar" kazao je Božović.

Aleksandar Božović ističe da nije moguće blokirati deponiju na 24 sata.

" Da se deponija blokira na 24 časa to nije moguće i nije izvodljivo. U razgovoru sa svim relevantnim institucijama na državnom nivou usaglasili smo se da tako nešto nije moguće i ne smije se desiti" ističe Božović.

On navodi da, ukoliko dođe do radikalizacije protesta, država nema alternativu kuda sa otpadom.

" Država Crna Gora nema drugo rješnje ako dođe do neke blokade i radikalizacije protesta, jer bi se u tom slučaju stvarale divlje deponije. Danas smo dobili podatak da na teritoriji Crne Gore ima 343 divlja odlagališta. Dobro znaju stanovnici koji tu žive prije nego što je napravljena Deponija kakvo je tu bilo smetlište i kakva im je epidemija prijetila" kaže Božović.

Crna Gora, kako kaže Božović, ima samo još jednu sanitarnu deponiju na Možuri.

"I toj deponiji su kapaciteti pri kraju i moraju da grade novu sanitarnu kadu. Tamo ne protestuju građani jer znaju da je to potreba. Vjerujem da će razum pobijediti" kazao je Božović.

On smatra da je podjela imovine i uopšte razgraničenje Podgorice i Opštine Tuzi trebalo da se desi prije nego što su Tuzi postale samostalne.

" Razgraničenje je nešto što je trebalo da se desi prije nego što su Tuzi dobile nezavianost. Kako su tada donijeli odluku da Opština Tuzi postane samostalna trebalo je da stave na papir šta sve koga sleduje, gdje će biti granice i kome će što pripasti. Ovo je proces. Na kraju krajeva i ako ne dođe do dogovora neka sve ide na arbitražu " kaže Božović.

Božović je istakao da se neće osvrtati na politički dio cijele ove priče.

" Mi se bavimo preduzećem i ekologijom. Jako ozbiljno pristupamo svim izazovima koji nam se svakodnevno nameću tako da političke priče ćemo da ostavimo političarima i donosiocima odluka da riješe, jer su za to tu gdje jesu. Mi ćemo se baviti našim poslom, a oni neka se bave svojim " poručio je Božović.

Prisustvo Đokaja na protestu je poruka odbora za razgraničenje

Aleksandar Božović kaže da svako ima pravo da ide na proteste i da iskaže nezadovoljstvo, pa tako i predsjednik Odbora za razgraničenje Podgorice i Tuzi Naim Đokaj, piše Dan.

" I Đokaj ima apsolutno svoja prava, kao i svi drugi građani da izrazi nezadovoljstvo. Samo što nam se jasno stavlja do znanja šta je interes i šta će biti na kraju poruka članova Odbora za razgraničenje " kaže Božović.