Đeljaj kaže da direkror Deponije Aleksandar Božović pokušava da dovede u zabludu građane koji protestuju.

Izvor: Promo/Opština Tuzi

Ukoliko se nastavi sa ignorisanjem zakona i pokušajem da se bez saglasnosti Opštine Tuzi gradi i širi Deponija, pokrenućemo sve zakonske procedure, uključujući i podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih lica, saopštio je za "Dan" Lindon Đeljaj, predsjednik Opštine Tuzi. Njegova reakcija uslijedila je nakon što je Aleksandar Božović, direktor Deponije kazao za Dan da se ne smije dozvoliti blokada deponije jer bi došlo do zaraze. Đeljaj je poručio da je svaka izgradnja novih sanitarnih kada bez saglasnosti Opštine Tuzi krivično djelo.

" Ako se devastacija prostora hitno ne zaustavi, bićemo prinuđeni da zahtijevamo uključivanje državnih i međunarodnih institucija, jer zdravlje naših građana i zaštita naše teritorije nemaju cijenu. Ako neko misli da će mimo zakona i mimo volje građana Tuzi pretvori u dvorište za tuđe smeće, neka zna da će naići na odlučan, jasan i istrajan odgovor Opštine Tuzi i njenih građana. Mi ćemo našu opštinu braniti svim demokratskim i zakonskim sredstvima, bez kompromisa. Tuzi su opština dostojnog života, a ne žrtva tuđe neodgovornosti" ističe Đeljaj.

Đeljaj kaže da direkror Deponije Aleksandar Božović pokušava da dovede u zabludu građane koji protestuju, prenosi Dan.

" Direktor Deponije, Aleksandar Božović, umjesto da bude procesuiran i odgovara pred državnim organima za krivično djelo nelegalne gradnje, dozvoljava sebi da javno obmanjuje građane, plasirajući neistine. On je čak pokušao da dovede u zabludu građane koji protestuju, tvrdeći da posjeduje dozvolu Opštine Tuzi, što je potpuno netačno i neprihvatljivo. Sav haos i problem nastao oko deponije proizilazi iz nezakonitih radnji upravo Božovića, koji je bez građevinske dozvole raspisao tender i pokušava silom, mimo zakona, da gradi sanitarnu kadu. To što on predstavlja javnosti kao "državni projekat" i "ekološku investiciju" u suštini je klasično krivično djelo. Postavljamo otvoreno pitanje - Zašto državni organi ne reaguju? Zašto dozvoljavaju da jedan direktor javnog preduzeća nekažnjeno gradi bez dozvole? Da li to znači da za institucije zakoni ne važe kada se nelegalno postupa na teritoriji gdje žive manjine? " kazao je Đelaj.

Đeljaj je ponovio da se Deponija "Livade" nalazi na teritoriji Opštine Tuzi i svako postupanje koje ugrožava stanovnike Tuzi, njihovo zdravlje i životnu sredinu, predstavlja direktan napad na njihovu zajednicu.

" Podsjećamo, urbanistički plan za deponiju je stavljen van snage, na osnovu zakona i odluke objavljene u Službenom listu. Dakle, svako njegovo djelovanje je protivzakonito. Ukoliko i nakon ovog apela institucije nastave da ćute, poruka će biti jasna – građani će morati sami da brane svoje pravo, jer institucije koje su plaćene da štite zakon očigledno to ne žele da rade. Devastacija prostora van zidova deponije je apsolutno neprihvatljiva i zahtijeva hitnu reakciju. O tome sam imao i usmeno obećanje od direktora Deponije da će ovakva praksa biti zaustavljena, ali jasno je da obećanja nijesu sprovedena u djelo. Opština Tuzi više neće tolerisati lažna obećanja i ignorisanje interesa naših građana. Želim nedvosmisleno da poručim da je svaka izgradnja novih sanitarnih kada bez saglasnosti Opštine Tuzi krivično djelo. To je svjesno kršenje zakona i nadležnosti lokalne samouprave i za to neko mora odgovarati. Niko neće i ne može zaobići Opštinu Tuzi u odlučivanju o pitanjima koja direktno ugrožavaju našu teritoriju i naše građane " rekao je Đeljaj.

On smatra da je protest građana više nego opravdan, piše Dan.

" Oni ne brane samo svoja dvorišta i svoje domove, već se bore za zdravu životnu sredinu, za čist vazduh i sigurnost od ekoloških katastrofa. Njihova borba je borba svih nas, a njihovo nezadovoljstvo je razumljivo i opravdano. Direktor Deponije i rukovodstvo ovog preduzeća ne smiju čekati da građani svojim protestima zaustavljaju bezakonje, već su obavezni da odmah prekinu sve nezakonite aktivnosti " ističe Đeljaj.