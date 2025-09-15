“Bez njega ne možemo zatvoriti pregovore u oblasti zaštite životne sredine, što direktno usporava naš put ka članstvu”, istakla je Gorčević.

Izvor: Vlada Crne Gore

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu je projekat od velike važnosti za našu državu i sve građane, i obaveza Crne Gore u procesu pregovora sa Evropskom unijom u poglavlju 27, saopštila je ministarka evropskih poslova i članica Predsjedništva Pokreta Evropa sad (PES) Maida Gorčević.

“Bez njega ne možemo zatvoriti pregovore u oblasti zaštite životne sredine, što direktno usporava naš put ka članstvu”, istakla je Gorčević.

Kako je pojasnila, ovim postrojenjem spriječićemo dalje zagađenje rijeke Morače i sačuvaćemo prirodu za buduće generacije.

“To znači čistiju vodu, zdraviju životnu sredinu i bolji kvalitet života za sve nas. Građani treba da znaju da je ovo savremeno i sigurno rješenje, usklađeno sa evropskim standardima i ekološkim principima. Ono neće ugroziti kvalitet života u Botunu, niti će na bilo koji način naštetiti životnoj sredini”, ukazuje Gorčević.

Za realizaciju ovog projekta, kako dodaje, koristiće se sredstva koja su već obezbijeđena, u vidi granta Evropske unije i povoljnog kredita Njemačke razvojne banke.

“Ako ne izgradimo postrojenje, rizikujemo da ta sredstva izgubimo”, naglasila je.

Kazala je da razumije da stanovništvo, poučeno negativnim iskustvima u prošlosti nema dovoljno povjerenja u aktuelne razvojne projekte, ali vjeruje da je prisustvo njihovih strateških partnera na ovom projektu garancija da Vlada ne poseže za rizičnim neprovjerenim rješenjima.

“Od velike je važnosti da vjerujemo nauci i dokazanim primjerima iz Evrope, a ne političkim manipulacijama. Postrojenje u Botunu je korak naprijed za Crnu Goru, za zdravlje ljudi, za zaštitu prirode, ali i za naš evropski put koji podržava preko 80 odsto stanovništva Crne Gore”, zaključila je.