U Vladi je završen sastanak premijera Milojka Spajića sa predstavnicima porodica koje skoro osam mjeseci protestuju na Kruševom ždrijelu, zbog nereagovanja nadležnih nakon dva masakra koja su se u avgustu 2022. i januaru ove godine dogodila na Cetinju, u kojima su ubijene 23 osobe među kojima i četvoro djece, prenosi Antena M.

Vesna Pejović, baba Marka i Mašana stradalih u masakru u Medovini prije dvije godine i osam mjeseci, kazala je da su vidjeli kod Spajića optimizan i da se saosjeća sa njihovim bolom

"Dogovorili smo se da sve sagleda, vidim da je spreman i da će biti novosti i da će se sve riješiti. On nije bio upoznat sa detaljima, i ja sam pozitivno iznenađena. Za petnaest dana će novi sastanak", kazala je Pejović.

Navela je da oni koji su krivi moraju snositi odgovornost.

"Tražili smo i pomoć da se ubrza suđenje. Tražili smo da se smijene oni koji su koordinirali toga dana policijom", dodala je.

Kazala je i da joj je dao nadu.

"Nadam se da će uspjeti, ako naiđe na otpor treba sva Crna Gora da ga podrži. Nema obustave protesta", poručila je.

Kazala je da je Crna Gora u rasulu.

"Meni Marka i Mašana i ćerku niko neće vratit ali sam dužna zbog njih da se život u CG vrati", dodala je Pejović.

Ona je medijma kazala i da je v.d. diretor Uprave policije Lazar Šćepanović jedan od onih koji su pomogli njenoj porodici.

“I to ne riječima nego djelima”, kazala je Pejović.

Podsjećamo, građani Cetinja od 5. februara blokiraju saobraćaj na putu Cetinje - Podgorica, u mjestu Kruševo ždrijelo, blokirajući saobraćaj prvo na dva, a odnedavno po tri sata.

Oni su više puta upućivali zahtjeve čije bi ispunjenje dovelo do prekida ovih blokada.