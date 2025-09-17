Premijer Milojko Spajić sastaće se u danas u 13 sati sa predstavnicima porodica koje skoro osam mjeseci protestuju na Kruševom ždrijelu, zbog nereagovanja nadležnih nakon dva masakra koja su se u avgustu 2022. i januaru ove godine dogodila na Cetinju

Izvor: Vlada Crne Gore

To je Pobjedi potvrdila majka Nataše Martinović i baba Mašana i Marka Martinovića , ubijenih 12. avgusta 2022. godine.

„Primiće premijer Milojko Spajić. Na sastanak idemo ja i moj suprug Bato i Milenko Marković. Biće to jedan dug sastanak, tokom kojeg ćemo premijera upoznati sa svim našim zahtjevima“, kazala je Vesna Pejović dodavši i da će premijeru uputiti pitanje da li je on “samo premijer za ekonomiju ili za sva druga pitanja”.

Kako je naglasila, ako se ovo zataška, ponovo će se zlo desiti.

„Ako premijeru neko smeta da reaguje, neka nam tako i kaže. Ako su mu “vezane” ruke od strane Mandića ili nekog drugog i to neka nam kaže. Poštenije je da kaže“, kazala je Pejović.

Premijer Milojko Spajić najavio je ovaj sastanak , odgovarajući na pitanje novinara da li Vlada ima rješenje za probleme građana koji protestuju na Kruševom ždrijelu.

Podsjećamo, građani Cetinja od 5. februara blokiraju saobraćaj na putu Cetinje - Podgorica, u mjestu Kruševo ždrijelo , blokirajući saobraćaj prvo na dva, a odnedavno po tri sata.

Oni su više puta upućivali zahtjeve čije bi ispunjenje dovelo do prekida ovih blokada.