Spajić će primiti predstavnike porodica koje osam mjeseci blokiraju saobraćaj

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić sastaće se u srijedu u 13h sa predstavnicima porodica koje skoro osam mjeseci protestuju na Kruševom ždrijelu, zbog nereagovanja nadležnih nakon dva masakra koja su se u avgustu 2022. i januaru ove godine dogodila na Cetinju, u kojima su živote izgubile 23 osobe među kojima i četvoro djece, prenosi Pobjeda.

To je Pobjedi potvrdila majka Nataše Martinović i baba Mašana i Marka Martinovića , ubijenih 12. avgusta 2022. godine.

"Sjutra će nas primiti premijer Milojko Spajić. Na sastanak idemo ja i moj suprug Bato, i Milenko Marković. Biće to jedan dug sastanak, tokom kojeg ćemo premijera upoznati sa svim našim zahtjevima", kazala je Pejović dodavši i da će premijeru uputiti pitanje da li je on “samo premijer za ekonomiju ili za sva druga pitanja”.

Kako je naglasila, ako se ovo zataška, ponovo će se zlo desiti.

"Ako premijeru neko smeta da reaguje, neka nam tako i kaže. Ako su mu “vezane” ruke od strane Mandića ili nekog drugog i to neka nam kaže. Poštenije je da kaže", kazala je Pejović, piše Pobjeda.

Premijer Milojko Spajić najavio je ovaj sastanak , odgovarajući na pitanje novinara da li Vlada ima rješenje za probleme građana koji protestuju na Kruševom ždrijelu.

Podsjećamo , građani Cetinja od 5. februara blokiraju saobraćaj na putu Cetinje - Podgorica, u mjestu Kruševo ždrijelo , blokirajući saobraćaj prvo na dva, a odnedavno po tri sata.

Oni su više puta upućivali zahtjeve čije bi ispunjenje dovelo do prekida ovih blokada.

Zahtjevi porodica tragično nastradalih u dva zločina na Cetinju su sljedeći:

1. Da predstavnike porodica stradalih prime predsjednik Države i predsjednik Vlade u najkraćem roku u cilju punog sagledavanja nepostojanja odgovornih i propusta u radu policijske službe;

2. Političku odgovornost ministra unutrašnjih poslova u vidu njegove smjene, kao čin jasnog pokazivanja predsjednika Vlade da su životi 23 crnogorska građanina vrednija "političke odgovornosti" od nesretno i nepametno urađene značke jednog boda;

3. Hitna smjena od strane direktora policije Gorana Jokića načelnika Regionalnog centra bezbjednosti "Centar" koji je direktno odgovoran za neprofesionalno i neuspješno postupanje policije, posebno u slučaju tragedije u Medovini 2022. godine;

4. Usvajanje, uz prethodnu saradnju sa stručnim asocijacijama i istaknutim pravnicima "Markovog i Mašanovog zakona" kako bi se rigoroznije propisala politika izdavanja i nošenja oružja.

5. Efikasniji rad tužilaštva u procesuiranju odgovornih i sudova u vezi sa pokrenutim postupcima.

Zahtjevi su premijeru dostavljeni 18. avgusta.

Predsjednik Jakov Milatović 12. avgusta primio je dio predstavnika porodica, a među onima koji nijesu željeli da odu na taj sastanak su i Vesna Pejović i njen suprug.

"Ovi tragični događaji su rane koje nikada neće biti zaliječene. Bol koju nose ove porodice neće prestati tokom vremena. Njihova istrajnost i hrabrost, da iz te boli traže promjenu, obavezuje svakoga ko ima odgovornost u ovoj zemlji. Zato bez rezerve podržavam “Markov i Mašanov zakon”, nastao iz sjećanja na sve koje su ovi ljudi izgubili, a iniciran upravo od strane porodice žrtava.” , istakao je tada predsjednik Milatović.