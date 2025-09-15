Njega je Upravi policije u petak prijavio građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević, navodeći da se osjeća ugroženim zbog izjava lidera DNP sa protesta u Botunu u opštini Zeta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Osjećam se kao Donald Tramp, ostalo je još da pucaju u mene i da se zaokruži jedan medijski, NVO i politički projekat koji je usmjeren protiv mene i stavova koje zastupam."

To je nakon saslušanja u Centru bezbjednosti u Podgorici kazao lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, kako prenose Vijesti.

Knežević je novinarima kazao da ovu prijavu doživljava kao jednu vrstu političkog pritiska, kako prenose Vijesti.

"Ovako će svako proći ukoliko se bude suprotstavljao anahro-liberalnim projektima i udruženjima koja nikako da se pomire sa globalnim promjenama nakon pobjede Donalda Trampa", rekao je Knežević, dodajući da Centar bezbjednosti doživljava kao "svoju kuću".

Kazao je da problem njie u njemu i njegovoj partiji, već da je riječ o "korumptivnom poslu" koji je bivši gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković potpisao sa jednom turskom firmom.

Rekao je da voli pse, mačke i grožđe kao što ih vole svi aktivisti, dodajući da se tako danas može svako zvati.

Više puta je naglasio da se radi o jednom "projektu" kojim se on želi smiriti.

Kako je kazao najbolje bi bilo da gradonačelnik Podgorice Saša Mujović dođe na zbog građana Zete i razgovara sa njima o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda.

"Razgovor je najbolje rješenje. Neću prisustvovati tom razgovoru da ga lišim bilo kakvih političkih uticaja. Ako hoće da dođu (Milojko) Spajić i (Saša) Mujović u Zetu, ja im garantujem im ne samo bezbjednost, nego prijateljski, gostoprimni doček kako bismo iz ove situacije, za početak, izašli kroz razgovore”.

Odgovarajući na pitanje da li je zaista prozvao Dragićevića, Knežević je rekao da je prozvao sve.

"To je izraz za sve one koji smatraju da mogu i da imaju pravo da saopštavaju stavove, a da niko ne može da polemiše sa stavovima, jer se odmah označi kao čovjek koji treba da guši neke građanske slobode. Još ima aktivista koji imaju kosu, zube… To što se on prepoznao, a nijesu svi oni koje sam nazvao brukom, a ne strukom, nije moj problem. Niti znam đe živi Aleksandar Dragićević, niti znam lične podatke iz njegovog života. Ako je ovo zdravo i dobro za Zetu, što ga ne instaliraju u Podgorici...", rekao je Knežević.