Nedavno je završena javna rasprava o Nacrtu zakona o štrajku koji bi uskoro trebalo da bude poslat na mišljenje Evropskoj komisiji.

Izvor: MONDO

Dok iz Ministarstva rada poručuju da novi zakon daje veću sigurnost i zaposlenima i poslodavcima, iz Unije sindikata ističu da se takvim rješenjem zastrašuju radnici i da im se ograničava legitimno pravo na štrajk, kako prenosi RTCG.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Dragana Vojvodić istiće da predloženim rješenjima Nacrta zakona jasno se propisuju uslovi i postupci za zakonit štrajk čime se osigurava veća pravna sigurnost kako za zaposlene tako i za poslodavce.

“Zatim se jasno razgraničavaju djelatnosti od vitalnog značaja i djelatnosti od javnog interesa. Takođe se jača socijalni dijalog i mirno rješavanje sporova,jer štrajk predstavlja krajnje legitimno sredstvo za zaštitu radnih i socijalnih interesa”, poručuje Vojvodić.

Ivana Mihaliović iz Unije slobodnih sindikata smatra da ovim nacrtom se uvode dodatne restrikcije i stvara jedan neprijateljski odnos koji obesmišljava pravo na štrajk.

“Prisutna je tendencija da se poslodavci miješaju u mnoga pitanja koja su apsolutno pravo sindikata, odnosno štrajkačkog odbora, poput određivanja broja članova štrajkačke straže, određivanja mjesta na kojem će se štrajkovati, samog minimuma procesa rada”, naglasila je Mihailović.