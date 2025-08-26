Spremni su na dijalog sa vlastima, da sjednu da se dogovore. Ako do razgovora ne dođe u narednih 15 dana, ne isključuju blokadu pet najvećih graničnih prelaza u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Nezavisni sindikat policije Crne Gore piše na više zvaničnih adresa žaleći se na male plate, loše uslove za rad, nedostatak kadra...

Predsjednik sindikata Igor Rmandić kaže da će zahtjevi biti upućeni danas.

"Danas smo tu jer moramo, prisiljeni jer smo došli do zida. Trpljenje je došlo do kraja i ima svoje granice. Naše ćutanje je počelo da služi kao alat protiv nas samih", poručuje Rmandić.

Svi njihovi napori da daju ono što se od njih traži nisu ispoštovani od države i ljudi koji je vode, tvrdi Rmandić.

Spremni su na dijalog sa vlastima, da sjednu da se dogovore. Ako do razgovora ne dođe u narednih 15 dana, ne isključuju blokadu pet najvećih graničnih prelaza u Crnoj Gori.

U oktobru 2024., priča Rmandić, uputili su premijeru Spajiću i ministru Vukoviću poziv da se sastanu da razgovaraju o povećanju zarada, piše Antena M.

"Dobili samo ignorisanje. Nikakav odgovor. Nećemo više da molimo nikoga", poručuje Rmandić uz napomenu da su Spajić i Vuković u službi građana i da moraju da reaguju na svako nezadovoljstvo zaposlenih.

Za sve što dajemo dobili smo zaradu od 719 eura, kaže šef sindikata policije i dodaje da mlade kolege, koje počinju da rade, imaju platu manju od toga.

"Ako se uzme u obzir prosjecna plata, naši zaposleni žive na rubu siromaštva. To ne možemo da prihvatimo i tražimo da se to promijeni", saopšteno je na press konferenciji.

Druga stvar koju u Nezavisnom sindikatu policije navode je da nemaju uniforme. Policajci hodaju po ulici kao odrpanci, kaže Rmandić.

"Nema patrole u Crnoj Gori gdje policajci imaju istu obuću osim ako je nisu kupili u istoj prodavnici i to na rate", dodaje on.

Treća stvar koju su danas istakli je nedostatak kadra.

"Trenutno nedostaje nešto više od 2000 ljudi. To dovodi do iscrpljenosti", poručuje Rmandić i ističe da policijski službenici već 30 godina nisu obavili sistematski pregled.

"Postoji razlog - kada bi se obavio taj pregled, više od 50 % bi moralo da dobije lakše radno mjesto. Imamo ljude koji sa holterom dolaze da rade noćnu smjenu. To je požrtvovanje i želja da se pomogne kolegama. A Vlada nam poručuje da smo beznačajan dio društva", priča Rmandić.

Ne žele više da budu samo statistički broj, dosta im je, kažu, deklarativne podrške.

Pokrenuli su peticiju koju je potpisalo 1292 službenika. Te potpise poslaće danas predsjednicima Crne Gore, Vlade, Skupštine te ministrima Šaranoviću i Vukoviću.

Ovo je borba za dostojanstvo crnogorske policije, poručuje Rmandić, prenosi Antena M.

Upitan, da li planiraju proteste ako im se ne ispune zahtjevi, Rmandić odgovara - svakako.

"Mi nemamo kud nazad. Spremni smo na dijalog, da sjednemo da se dogovorimo. Ako se to ne desi u roku od 15 dana, što je dovoljan rok da se nadležni dogovore, pooštrićemo mjere. Na prijer, blokiraćemo pet najvećih graničnih prelaza u CG", naglašava Rmanidć.