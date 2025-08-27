„Želim da podsjetim da su prosječne neto plate službenika MUP-a i UP-a u proteklom periodu značajno povećane i danas su gotovo te plate dvostruko veće nego 2020 godine“

Izvor: MUP Crne Gore

Nakon što je Nezavisni sindikat policije zatražio hitno povećanje zarada i ukazao na loše uslove rada, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Petar Koprivica odgovorio je na navode sindikata, iznoseći podatke o rastu plata, planovima za kadrovska pojačanja i nabavku nove opreme.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je Gradskoj da nijesu tačni navodi predsjednika Nezavisnog sindikata policije, Igora Rmandića, da su prosječne plate policajcima 719 eura, već kako ističu one iznose preko 1.100 eura. U izjavi za našu televiziju državni sekretar Petar Koprivica ističe da su policijskim službenicima od 2020. godine plate duplirane, te stoga smatra da nema potrebe za štrajkom, a ponajmanje blokadom graničnih prelaza što je najavio čelnik Nezavisnog sindikata policije Igor Rmandić.

„Želim da podsjetim da su prosječne neto plate službenika MUP-a i UP-a u proteklom periodu značajno povećane i danas su gotovo te plate dvostruko veće nego 2020 godine“, kazao je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, Petar Koprivica.

On ukazuje i na rast zarada tokom prethodnih pet godina.

„U septembru 2020 godine prosječna zarada u MUP-u je iznosila negdje oko 585 eura, a u UP-u 620 eura. Danas, u julu 2025. godine, statistika govori neupitno, i u tom pogledu prosječna plata u MUP-u je 1.102 eura, dok je u UP-u 1.129 eura“, istakao je Koprivica.

Ističe da se takođe radi na modernizaciji voznog parka i unapređenju opreme, a u toku je i procedura nabavke nove službene odjeće za sve zaposlene.

“Izvršili smo nabavku novih patrolnih vozila za sektor policije opšte nadležnosti, kao i dijela vozila za sektor za borbu protiv kriminala i sektor granične policije. U toku je procedura obezbjeđivanja uniformi za sve službenike sa namjerom da obezbjedimo dugotrajni model nabavke“, kazao je Koprivica.

U fokusu su kadrovska pojačanja, a u planu su i novi konkursi krajem tekuće godine. Iz Ministarstva poručuju da su reformski koraci omogućili ubrzan prijem mladih kadrova.

“Uskoro očekujemo nekoliko stotina novih ljudi u službi. Tom procesu je prethodila izmjena zakonskog rešenja jer smo zatekli potpuno zakočene mehanizme sistema i upravo je ovaj menadžment otključao proces prijema akademaca sa policijske akadmije koji su u ranijem periodu čekali nekoliko mjeseci za prijem“, istakao je Koprivic i dodaje:

“Takođe do kraja godine planiramo najmanje još jedan javni poziv jer smo svjesni da je ljudski potencijal ono što je najdragocjenija vrijednost svake institucije, pa samim tim i MUP-a“.

Iz Ministarstva poručuju da ostaju otvoreni za dijalog sa sindikatima, ali podsjećaju da su svi zaposleni dužni da poštuju zakonske odredbe koje uređuju rad policije, uključujući i pravila u vezi sa štrajkom. Koprivica naglašava da član 66 Ustava i 155 Zakona o unutrašnjim poslovima jasno propisuju da službenik koji učestvuje u štrajku ne smije narušavati jedinstvo komandovanja niti ometati rad policije. Policijski službenici su dužni da se pridržavaju ovih propisa.