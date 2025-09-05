Ponavljaju da kolektora u Botunu neće biti

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Iz Opštine Zeta ističu da Agencija za zaštitu životne sredine na čelu sa Milanom Gazdićem nastavlja sa svojim, kako kažu, opasnim naumom da kroz naručeno pozitivno mišljenje za izgradnju kolektora u Botunu, koje je dogovarano daleko od prostorija Agencije, presudi građanima u Botunu, ali i cijeloj Zeti, piše CdM.

“Unaprijed kupljena oprema prije mišljenja agencije nam je odmah nagovijestilo kakvo će biti njeno mišljenje. Malo im je bilo to što 20 godina ćute na tone i tone otrova iz bazena crvenog mulja nego su danas riješili da nas časte i kolektorom koji radi Opština Podgorica na teritoriji Opštine Zeta. Da nije tužno, bilo bi smiješno. Ne znamo da li je identično rađen i onaj u Turskoj, ali zamislite samo situaciju da Ankara gradi nešto u Istanbulu i da Istanbulu nametne svoje zahtjeve i planove. Prestanite da varate javnost, jer vam je svaka istina kao i ova da se parcele nalaze u KO Dajbabe, što nije tačno, već se sledeće parcele nalaze u KO Botun: 1/3, 2/3, 15/3, 23/2, 23/4, 23/6, 27/8, 27/14, 1078/4, 1078/8. Nesporno na teritoriju Opštine ZetaQ”, tvrde u saopštenju iz ove Opštine.

Ponavljaju da kolektora u Botunu neće biti, prenosi CdM.

“A prvi i jasni odgovor dobićete 11. septembra na sjednici Skupštine Opštine Zeta kada ćete jasno i glasno čuti da čelnici Opštine i odbornici i građani dišu kao jedan i da se problemi drugih opština ne rješavaju tako što ćete ih preseliti drugoj opštini bez saglasnosti. Institucionalno ćemo zaštititi sve naše sugrađane, ali nećemo prezati ni da se zajedno sa našim narodom nađemo u prvoj liniji odbrane prava na postojanje i opstanak, onako kako im ljudska prava i slobode garantuju”, poručili su.