Avion Antonov koji su Ujedinjeni Arapski Emirati ustupili Crnoj Gori tokom velikih požara koji su zahvatili našu zemlju tokom avgusta, još je kod nas. Njegov kapacitet je osam tona vode. Samo nadlijetanje izgleda moćno, a kada izruči hiljade litara na vatru, tada je jasno o kakvom specijalcu se radi. S posadom takozvanog vatro-ubice bila je i ekipa TVCG.

Avionu Antonov u nekim slučajevima bilo je dovoljno i šest naleta da ugasi požar.

“Vrijeme za odgovor je između 25 i 30 minuta. Onog trenutka kad dobijemo poziv za 15 minuta smo bili na aerodromu, narednih 12 do 15 minuta nam treba da sipamo vodu u tankove i gorivo, tako da je vrijeme odgovora na zahtjev 30 do 35. To uključuje i vrijeme transporta od hotela do aerodroma”, kaže glavni operativni direktor Ihor Komarov.

Pomoć je tokom požarne sezone, stizala sa svih strana, a o znacaju ove iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, govore podaci.

“Do današnjeg dana smo imali 39 odbacivanja vode i pri tome smo odbacili 312.000 litara vode iznad požarišta”, kaže kapetan aviona Oleh Maksimov.

“Izuzetna je čast i zadovoljstvo zbog toga što smo ovdje u Crnoj Gori odnosno što smo bili u prilici da pružimo pomoć vašoj državi”, kaže glavni operativni direktor Ihor Komarov.

Mada gašenje ovakvim, vodenim bombama iz vazduha djeluje jednostavno, u avionu je sve drugačije.

“Ja imam iskustva četiri godine na ovom vazduhoplovu, od toga zadnje dvije godine letio sam u Republici Turskoj. Što se tiče iskustava, značajno je teže ovdje u Crnoj Gori nego u Turskoj zbog planina koje vi imate, a možda je i opasnije”, kaže Maksimov.

Naši sagovornici ističu da su, dolaskom u Crnu Goru zatekli više manjih požara te da su počeli odmah da djeluju – iz vazduha, gdje su stvorene i uspomene o kako kažu, maloj ali jako lijepoj zemlji, prenosi RTCG.

“I mogao sam je vidjeti sa neba jako dobro, šume i planine su jako lijepe”, zaključio je Makismov.