U Piperima kod Podgorice večeras je izbio požar.
Kako je saopšteno Portalu Analitika, plamen se pojavio u naselju Lopate.
Tamo gori rastinje, no vatra se širi velikom brzinom.
Mještani su kontaktirali vatrogasce, koji su odmah po pozivu upućeni na lokaciju.
Podsjetimo, Pipere je u avgustu opustošio požar, gorjele su tada i kuće i pomoćni objekti i automobili, a sve je trajalo punu sedmicu.
Lokacija na kojoj je večeras izbio požar udaljena je od onih koje su u tom periodu bile zahvaćene stihijom, prenosi Analitika.