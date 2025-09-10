U Piperima kod Podgorice večeras je izbio požar.

Izvor: Youtube/screenshot/misobrcko

Kako je saopšteno Portalu Analitika, plamen se pojavio u naselju Lopate.

Tamo gori rastinje, no vatra se širi velikom brzinom.

Mještani su kontaktirali vatrogasce, koji su odmah po pozivu upućeni na lokaciju.

Podsjetimo, Pipere je u avgustu opustošio požar, gorjele su tada i kuće i pomoćni objekti i automobili, a sve je trajalo punu sedmicu.

Lokacija na kojoj je večeras izbio požar udaljena je od onih koje su u tom periodu bile zahvaćene stihijom, prenosi Analitika.