Prilikom pregleda prostorija kuće, vatrogasci-spasioci su pronašli jednu osobu u beživotnom stanju

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U selu Senje kod Ćuprije jutros je izbio požar u kome je jedna osoba nastradala. Požar je buknuo u četri sata ujutru i zahvatio je kuću na porodičnom imanju.

"Policija, ekipa Hitna pomoć i vatrogasci-spasioci brzo su došli na adresu. Vatrogasci su uspješno ugasili požar i spriječili su širenje vatre na imanju", kaže sagovornik Kurira i dodaje :

"Prilikom pretresa prostorija kuće, vatrogasci-spasioci su pronašli jednu osobu u beživotnom stanju."

Dežurni tužilac naložio je da se tijelo pošalje na obdukciju, istraga je u toku.

(Kurir/MONDO)