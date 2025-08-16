Naime, UAE su odlučile da od 20. avgusta do 31. oktobra 2025. godine, Crnoj Gori ustupe na raspolaganje avion “vatro-ubica” Antonov AN-32P, koji ima za 40% veću nosivost od Canadair vazduhoplova

Izvor: Wikipedia

Emirati će Crnoj Gori na period do kraja požarne sezone ustupiti avion za gašenje požara Antonov AN-32P umjesto ranije dogovorenog kratkog angažmana dva helikoptera, dogovoreno je danas između dvije Vlade.

Nakon što je tokom telefonskog razgovora predsjednika Vlade Milojka Spajića sa šeikom Abdullahom bin Zajed Al Nahjanom, zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova UAE, dogovoreno da Emirati pošalju dva Black Hawk helikoptera kao podršku u gašenju požara danas je, shodno potrebama službi zaštite i spašavanja, dogovorena podrška tokom trajanja cijele požarne sezone.

Naime, UAE su odlučile da od 20. avgusta do 31. oktobra 2025. godine, Crnoj Gori ustupe na raspolaganje avion “vatro-ubica” Antonov AN-32P, koji ima za 40% veću nosivost od Canadair vazduhoplova. Pored toga, tokom razgovora je ostavljena mogućnost dogovora da se ovaj vid saradnje nastavi i iduće sezone.

Ovaj gest predstavljaće veliku sigurnost za našu državu i građane tokom najizazovnijih mjeseci i doprinijeti efikasnijem suzbijanju požara i zaštiti ljudi i imovine. Vlada Crne Gore izražava zahvalnost Vladi i narodu Ujedinjenih Arapskih Emirata na gestu

koji je potvrda snažnog međudržavnog prijateljstva i povjerenja.