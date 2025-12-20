Državljanin Turske Orhan Ordu nestao je u Crnoj Gori.

Izvor: Print screen

Budvanska policija pronašla je vozilo u provaliji kod mjesta Stanišići iznad Budve u kojem se nalazilo beživotno tijelo turskog državljanina Orhan Ordu. (32), čiji je nestanak prijavljen prije 20 dana.

Kako prenosi portal Vijesti, prema informacijama iz policije, nakon prijave nestanka pokrenuta je potraga, a vozilo je operativnim aktivnostima locirano u provaliji dubokoj oko 70 metara. Identifikacijom je potvrđeno da je riječ o nestalom turskom državljaninu.

Nezvanično se saznaje da je najvjerovatnije riječ o saobraćajnoj nesreći, s obzirom na oštru krivinu na toj dionici puta i oštećenje bankine u koju je vozilo najvjerovatnije udarilo prije nego što je sletjelo u ambis.

