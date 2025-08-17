Ekipe non stop na terenu

Izvor: Služba zaštite i spašavanja Podgorica

Crna Gora već osmi dan gori, a najteže je u Kučima, Piperima. Sinoć su se požari ponovo aktivirali u piperskim selima Seoca i Stijena, ali prema riječima Radomira Šćepanovića iz Direktorata za zaštitu i spašavanje, situacija je jutros pod kontrolom i nema ugroženih kuća. Sve ekipe vatrogasaca, kojima pomaže Vojska i međunarodne snage su na terenu. Požari su aktivni u Nikšiću i Bijelom Polju.

Milan Radović iz Direktorata istakao je da su vatrogasci i spasioci danonoćno na terenu, uz pomoć kolega iz drugih gradova i inostranstva. U gašenju učestvuju letjelice iz Češke, BiH i Srbije, tri vazduhoplova MUP-a i dva vojna helikoptera, piše CdM.

Potpredsjednik Skupštine Glavnog grada, Dragutin Vučinić, naveo je da se na Kopilju i Stijeni bore domaće ekipe, volonteri i međunarodni timovi, kao i češki helikopter. Apelovao je da je neophodna dodatna pomoć.

Načelnik Generalštaba Vojske, Miodrag Vuksanović, potvrdio je da su pripadnici VCG neprekidno angažovani, a helikopteri stalno u misiji gašenja.

Uprkos ogromnim naporima, požari su i dalje aktivni, a spasilačke službe vode tešku borbu sa vatrenom stihijom, prenosi CdM.