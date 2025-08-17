Očekuje se dolazak "Super pume" iz Srbije, helikoptera koja će zamijeniti heliopter Kamov, takođe iz Srbije.

Vatrena stihija koja se sinoć rasplamsala u Stijeni piperskoj i prijetila kućama obuzdana je jutros oko četiri sata

"Na Kučkim koritima ima nekoliko žarišta, ali te lokacije za sada nisu kritične. Taj teren je pokriven pripadnicima Vojske Crne Gore, kazao je "Vijestima", komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorice Nikola Bojanović

Požari u Piperima danas su se ponovo aktivirali, a mještani javljaju da su ugrožene kuće Ljumovića na lokalitetu Stijensko brdo.

Bilo je ugroženo desetak kuća, koje su uspješno odbranjenje, prenose Vijesti.

Mještani su "Vijestima" javili da su pored naših vatrogasaca u gašenju tog požara učestvovali i spasioci iz Austrije i Švajcarske.

Prema riječima komandira Službe zaštite i spašavanja Podgorice Nikole Bojanovića, nema većih aktivnih požara u Piperima i Kučima, a stanje je trenutno stabilno.

Iz Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) kazali su nezvanično "Vijestima" da su sinoć na području Stijene piperske, lokalitet Kula Markovića pored podgoričkih dejstvovali i spasioci iz Nikšića, Herceg Novog, Rožaja, Mojkovca, Kotora i Berana.

Naglasili su da te ekipe ostaju i danas, a da će austijski i švajcarski spasioci koji su im tokom noći pomagali i danas držati pozicije u Piperima, na lokacijama Piperska stijena i Kopilje.

Područje Pipera, danas će iz vazduha braniti avion MUP-a, a Kuča helikopter Bell 212 koji je Avio-helikopterska jedinica Direktorata u međuvremenu stavila u pogon, zahvaljujući iskusnom timu avio-mehaničara.

Danas se očekuje i dolazak "Super pume" iz Srbije, helikoptera koja će zamijeniti helikopter Kamov, takođe iz Srbije.

"Na Kučkim koritima dejstvovaće helikopter iz Bosne i Hercegovine (BiH), dok će Češka pomagati iz vazduha u Piperima", rečeno je "Vijestima" iz Direktorata.

Naglašavaju da su aktivni požari u Nikšiću, u području Petrovića, Jasenovog polja..., Danilovgradu, u rejonu Topolovo i Šavniku, u rejonu Lojanice.

"Za nama je jedna teška noć, ali se čini da je stanje danas mnogo bolje. Međutim, spasioci drže pozicije jer se u trenutku stanje može promijeniti", rekli su iz Direktorata.

Iz Direktorata je "Vijestima" kasno sinoć rečeno da je u Stijeni piperskoj bilo raspoređeno 15 ekipa vatrogasaca, a da je na ispomoć pozvano šest ekipa iz drugih opština.

Vatrena linija protezala se sinoć od mjesta Radeća u dužini većoj od 10 kilometara prema Stijeni piperskoj.

Služba zaštite i spašavanja RUP pomaže u gašenju požara u Podgorici

Služba zaštite i spašavanja Rudnika uglja Pljevlja (RUP), u skladu sa principima solidarnosti i zajedničkog djelovanja u vanrednim situacijama, uputila je pripadnike i opremu da pomognu u gašenju požara koji su proteklih dana zahvatili šire područje Podgorice, saopšteno je danas iz RUP.

"U koordinaciji sa Direktoratom za vanredne situacije MUP-a Crne Gore, naša ekipa sa tri vatrogasca-spasioca, dva vozača cistjerni, odgovornim licem za zaštitu i spašavanje i rukovodiocem Službe zaštite i spašavanja, odmah se odazvala i uključila u zajedničke napore za suzbijanje vatrene stihije, koja predstavlja ozbiljnu prijetnju ljudima, imovini i životnoj sredini", piše u saopštenju RUP.

Iz te kompanije su kazali da uvijek ostaju posvećeni misiji zaštite zajednice i pružanju podrške gdje god je potrebna, pišu Vijesti.