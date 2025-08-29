Šavnički vatrogasci su i danas na terenu. A posao im otežava vjetar.

Požar koji je juče buknuo na teritoriji šavnikče opštine i dalje je aktivan, potvrdio je za Portal Analitika komandisr Službe zaštite i spašavanja, Goran Janković.

Gori u reonu katuna Studeno, prenosi Antena M.

Vatra je zahvatila nisko rastinje i travu.

"Za sada je sve pod kontrolom, vjetar ponovo aktivira požar. Vjerujem da ćemo uspjeti da ugasimo požar", kaže Janković.

Ističe da su vatrogasci, odmah nakon dobijanja dojave, u najhitnijem roku izašli na lice mjesta.

Ističe da trenutno nema ugroženih objekata.