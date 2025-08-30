Nakon apela ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića, više kompanija se uključilo u akciju pružanja pomoći porodicama pogođenim nedavnim požarima, saopšteno je iz resora na čijem je čelu.
Kako su naveli iz Ministarstva, među novim donatorima su INA Crna Gora, Krnovo Green Energy, Luka Bar, Šišković i REGAGEN.
Podsjećaju da su u prethodnom periodu finansijsku pomoć, u iznosu većem od 50.000 eura, donirale i kompanije JUGOPETROL AD, EPCG, CEDIS, Hydro Bistrica, Synergy, Kruso Herceg Novi, Tujko Kotor, Sport Billy Ulcinj, Montenegro Bonus, Simes Podgorica, braća Magud, COTTE, kako prenosi CdM.
Šahmanović je zahvalio i zaposlenima u Ministarstvu energetike i rudarstva, te pojedincima čiji doprinos dodatno pokazuje snagu zajedništva.
“Zahvaljujući odazivu svih donatora, do sada je ukupno prikupljeno 64.000 eura. Akcija se nastavlja, a Ministarstvo poziva i druge kompanije da se pridruže inicijativi i pomognu ugroženim porodicama”, zaključeno je u saopštenju.