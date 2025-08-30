Nakon apela ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića, više kompanija se uključilo u akciju pružanja pomoći porodicama pogođenim nedavnim požarima, saopšteno je iz resora na čijem je čelu.

Izvor: Mediabiro

Kako su naveli iz Ministarstva, među novim donatorima su INA Crna Gora, Krnovo Green Energy, Luka Bar, Šišković i REGAGEN.

Podsjećaju da su u prethodnom periodu finansijsku pomoć, u iznosu većem od 50.000 eura, donirale i kompanije JUGOPETROL AD, EPCG, CEDIS, Hydro Bistrica, Synergy, Kruso Herceg Novi, Tujko Kotor, Sport Billy Ulcinj, Montenegro Bonus, Simes Podgorica, braća Magud, COTTE, kako prenosi CdM.

Šahmanović je zahvalio i zaposlenima u Ministarstvu energetike i rudarstva, te pojedincima čiji doprinos dodatno pokazuje snagu zajedništva.

“Zahvaljujući odazivu svih donatora, do sada je ukupno prikupljeno 64.000 eura. Akcija se nastavlja, a Ministarstvo poziva i druge kompanije da se pridruže inicijativi i pomognu ugroženim porodicama”, zaključeno je u saopštenju.