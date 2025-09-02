Tri djevojke u Turskoj, povrijeđene su kada je izbio požar, dok su pokušavale da upale dekorativnu lampu. Jedna djevojka zadobila teške opekotine.

Izvor: youtube/screenshot/ TheMitchHD

Tri mlade djevojke u Turskoj, R. N. T. (21), B.E. (17) i Š.N.S. (17) koje rade na istom mestu u sakarijskoj opštini Adapazarı, povrijeđene su kada se zapalio kanister sa gorivom dok su pokušavale da upale dekorativnu lampu na jednoj žurci. Jedna od njih, koja je zadobila teške opekotine, nalazi se na intenzivnom liječenju.

U trenutku kada su pokušale da upale dekorativnu lampu, kanister sa gorivom iznenada se zapalio. Plamen se proširio i izazvao opekotine po cijelom tijelu.

Nakon prijave, na lice mjesta poslate su ekipe Hitne pomoći, a djevojke su prevezene u bolnicu.

Š.N.S. i dalje nalazi na liječenju u odjeljenju dječije hirurgije u okviru SEAH centra za ginekologiju i pedijatriju, dok je stanje R. N. T. kritično.

(Heberler/MONDO)