Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je zaprijetio preuzimanjem Grenlanda, poručivši da će SAD to učiniti "lakše ili teže", bez obzira na stav Danske.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Upitan koliko bi novca ponudio Danskoj za Grenland, Tramp je rekao da o tome zasad ne govori, ali da bi o tome "mogao da razgovara".

Naglasak je, kako je naveo, na sigurnosnim razlozima. "Trenutno ćemo nešto preduzeti oko Grenlanda, sviđalo se to njima ili ne, jer ako mi to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjeda", rekao je Tramp odgovarajući na pitanja novinara tokom sastanka sa šefovima naftnih kompanija.

Trump: "We are going to do something on Greenland whether they like it or not because if we don't, Russia or China will take over Greenland. If we don't do it the easy way we're gonna do it the hard way."pic.twitter.com/Pb29UqBzCC — Aaron Rupar (@atrupar)January 9, 2026

Dodao je da bi radije postigao dogovor, ali je ostavio otvorenu prijetnju.

"Volio bih da to riješimo dogovorom, znate, na lakši način. Ali ako to ne uradimo na lakši način, uradićemo to na teži način", rekao je Tramp.