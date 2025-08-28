“Sa velikim žaljenjem konstatujem da je gradonačelnik Saša Mujović, za kratko vrijeme svog mandata na funkciji prvog čovjeka Podgorice toliko puta promijenio stav oko izgradnje kolektora, da počinjem vjerovati da Saša Mujovića ima najmanje trojica”, naveo je Knežević

Predsjednik Demokratske narodne partije DNP, Milan Knežević saopštio je kako će ukoliko počne gradnja kolektora u Botunu tražiti od kluba odbornika DNP-a da napusti koalicionu vlast u Podgorici, jer su mu, kako je istakao, važniji zdravlje i životi građana Zete i Crne Gore od svih funkcija koje ima i koje može imati.

“Sa velikim žaljenjem konstatujem da je gradonačelnik Saša Mujović, za kratko vrijeme svog mandata na funkciji prvog čovjeka Podgorice toliko puta promijenio stav oko izgradnje kolektora, da počinjem vjerovati da Saša Mujovića ima najmanje trojica”, naveo je Knežević u reagovanju.

Kako je kazao, jedan za ujutro, drugi za popodne i treći za uveče, piše CdM.

“I da su sva trojica u stalnom sukobu dvadeset i četiri časa, da onaj pravi Mujović medju njima trojicom ne može nikako da ih razdvoji. Isključivo radi građana Botuna i crnogorske javnosti, a ne radi gradonačelnika Mujovića, demantujem ovu njegovu neistinu koju je saopštio neuspješno se braneći od DPS-a”, kazao je predsjednik DNP-a.

Knežević ističe da je istina drugačija.

“Na sastanku na koji me pozvao gospodin Satler, a kom su pored Satlera i Mujovića prisustvovali premijer Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić i poslanik Bogdanović, jasno i nedvosmisleno sam im saopštio da je na posljednjim izborima u Botunu pobijedio PES, da ja ne organizujem mještane ovog sela da brane pravo na zdrav život, ali da ih u potpunosti podržavam”, naveo je on u reagovanju.

Naglašava kako razumije problem Glavnog grada, da imaju pravo na medijsku kampanju o neophodnosti da Podgorica dobije kolektor, kao i da on neće i ne može uticati na njihove medijske nastupe.

“Ali sam im jasno saopštio, a i sad im ponavljam, i ako uspiju da ubijede čitav Botun da bude za izgradnju kolektora, ja ću i tad biti protiv, kao što sam bio od prvog dana”, poručio je Knežević u reagovanju.

Takođe, pojašnajva i da je Satleru iznio svoje sumnje kad je u pitanju izgradnja kolektora, i tražio da umjesto što žele da izgrade kolektor u Botunu, uklone bazen crvenog mulja koji skoro pet decenija truje građane Gornje Zete.

“Svoj stav za razliku od gradonačelnika Mujovića nisam promijenio, jer je upravo on prošle godine u prisustvu predsjednika opštine Zeta Mihaila Asanovića i nekolicine mještana Botuna obećao da se kolektor neće graditi u Zeti”, dodaje Knežević.

Prema njegovoj ocjeni, što se dogodilo posle nekoliko mjeseci zna samo jedan od trojice Mujovića. Ali ono što sigurno mogu garantovati jeste, da ukoliko Saša Mujović uprkos jasno izraženom stavu građana Botuna i Zete pokuša otpočeti izgradnju kolektora u ovom selu, biću u prvim redovima da mu se suprostavim.

“Takođe ću tražiti od kluba odbornika DNP-a da napusti koalicionu vlast u Podgorici, jer su mi važniji zdravlje i životi građana Zete i Crne Gore od svih funkcija koje imam i koje mogu imati. Uostalom, to građani Zete i Crne Gore veoma dobro znaju, a brzo ćemo provjeriti ko će biti na strani naroda, a ko na strani grantova”, zaključio je Knežević u reagovanju, prenosi CdM.