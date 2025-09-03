Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović ponovio je da će podržati građane zetskog sela Botun koji poručuju da gradnju kolektora neće dozvoliti.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ponovio je da do kraja godine mora početi gradnja kolektora u Botunu jer je to jedini mogući način da Glavni grad dobije sistem za prečišćavanje otpadnih voda a da ne plati desetine miliona eura štete ako taj posao ne počne.

On je to kazao večeras, u emisiji Reflektor na Televiziji Vijesti, navodeći da će se kolektor graditi ako Agencija za zaštitu životne sredine da pozitivno mišljenje na taj projekat do kraja septembra.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović ponovio je u emisiji Reflektor da će podržati građane zetskog sela Botun koji poručuju da gradnju kolektora neće dozvoliti.

Mujović je kazao i da očekuje da ovo pitanje neće srušti podgoričku vlast, dok Asanović očekuje da će se, kako je i najavio lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, tome suprotstaviti odbornici njihove partije od koje zavisi aktuelna većina u Podgorici.

U Demokratskoj partiji socijalista (DPS) ne vjeruju da će kolektor srušiti podgoričku vlast jer su DNP-u važnije funkcije od obećanja građanima.

"Mogu vam potpuno utemeljeno reći i biti kristalno jasan i odgovoriti vam, da kolektorsko postrojenje moramo graditi, da ga moramo započeti do kraja ove godine i isto tako da je jedina lokacija u ovom momentu koja je moguća za izgradnju upravo Botun. Dakle, iza svega ovoga stojim i svojim naučnim bićem i političkim kapacitetom i iznad svega svojim moralnim kapacitetom, stojim iza ovoga, i kažem da želim da predstavnici koalicije koja je na vlasti stanu uz mene. Dakle, imaju gradonačelnika koji stoji iza ovog projekta, spreman je da podnese svu moguću žrtvu i sve moguće metke pod znacima navoda, jer znam da radim dobro za Podgoricu ali i za Zetu", kazao je Mujović.

Na pitanje hoće li početi gradnja kolektora u Botunu do kraja godine, Mujović je kazao da je moraju početi.

"Moramo početi gradnju jer ono što je vrlo jasno, što je nedvosmisleno je to da je srećna okolnost što za ovaj kolektor i ovaj kapitalni projekat imamo obezbijeđena sredstva. Ali ta su sredstva oročena do 2025. godine. Ukoliko ne počnemo gradnju imamo vrlo eksplicitan stav i vrlo eksplicitan dopis koji kaže da će Podgorica platiti 35 miliona eura kredita od KFV-a, 35 miliona granta i plus toga dodatne penale. To bi značilo kataklizmu za ovaj moj grad, a ja finansijsku kapitulaciju Podgorice neću dozvoliti i neću potpisati", kazao je Mujović.

Asanović je rekao da će se protiviti tome u potpunosti i da svim demokratskim sredstvima neće dozvoliti izgradnju kolektora na teritoriji opštine Zeta.

"Ovo je jedinstveni primjer u svijetu da jedan grad pravi kolektor za svoje građane na teritoriji druge opštine. Smatram da oni neće ipak krenuti u tu brutalnu kampanju da grade kolektor. Mi ćemo se sigurno suprotstaviti, mogu slobodno reći da ću zajedno sa građanima Botuna, a pozvaću i sve građane Zete bez obzira na političku pripadnost, jer se ovdje radi prije svega o životima tih građana. Sigurno ćemo se suprotstaviti svim demokratskim principima. Što se tiče ovog dijela i izlaska iz vlasti Demokratske narodne partije, ja nisam taj koji će odlučiti da li će oni izaći. Te ljude poznajem, smatram da niko od njih nije za to da se ugrozi Botun i ostatak gornje Zete i siguran sam da gospodin Knežević to ne bi izjavljivao napamet, već je sigurno spreman da brani Zetu do kraja", rekao je Asanović.