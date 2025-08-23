Grupa zaposlenih Željezničke infrastrukture (ŽICG) od 85 otpravnika vozova, dispečera telekomande (TK) i saobraćajnih dispečera, juče je trajno obustavila svoj rad, a time i promet vozova u cijeloj Crnoj Gori, jer od menadžmenta te kompanije traže veće plate.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Oni su ovu blokadu zvanično najavili prije dva dana i tražili razgovor sa čelnicima ŽICG-a.

Do zaključenja ovog broja zvaničnog dijaloga čelnika ŽICG-a i ove grupe radnika nije bilo, pa se blokada nastavlja...

“Vijesti” su na podgoričkoj željezničkoj stanici juče razgovarale i s dvije porodice, iz Srbije i Velike Britanije, čiji su se privatni automobili nalazili u jednom od vagona. Državljani Srbije su bili frustrirani što nemaju više informacija o cijeloj situaciji, dok su Britanci kazali da stanje razumiju.

“I mi bismo krenuli autobusima, ali nam je automobil i dalje u vagonu. Nemamo informacije koliko će blokada trajati. Sve je ovo normalno jer se štrajkovi dešavaju i kod nas u Velikoj Britaniji”, kazali su oni kratko.

Obustava saobraćaja vozova je juče zvanično počela u devet časova ujutru, tačno kako je na podgorički peron pristigao međunarodni voz iz Beograda. On je tu i ostao, nakon čega su putnici upućeni na autobuse kako bi nastavili svoja putovanja. Zatim je na stanicu dospio voz iz Nikšića, koji je zadesila ista sudbina..., kako prenose Vijesti.

Iz menadžmenta ŽICG-a su kazali da oni koji obustavljaju promet vozova prave diverzije, da ta djela imaju neku drugu pozadinu i da će neki od radnika krivično odgovarati. Oni su istakli i da su spremni za dijalog s radnicima, ali ne i na ucjene, te da se o većim platama već razgovara s reprezentativnim sindikatima...

Otpravnici na poziv menadžmenta na razgovor juče nisu pristali, već su tražili da im se zahtjev dostavi zvaničnim putem i s pečatom. Oni su konkretno tražili sastanak kojem bi prisustvovao menadžment ŽICG-a, dva reprezentativna sindikata te kompanije, uz predsjednika Odbora direktora, predstavnika Ministarstva saobraćaja, kao i član Direktorata za željeznički prevoz.

“Pozivamo Vladu, Ministarstvo saobraćaja da se uključe i razgovaraju s menadžmentom kako bi se riješila situacija. Nismo krivci, kriv je menadžment. Prijeti se otkazima i krivičnim prijavama, pristajemo da pođemo po radne knjižice, a vi, gospodo, organizujte saobraćaj”, kazao je tokom blokade predstavnik grupe zaposlenih ŽICG-a Andrej Kaluđerović, kako prenose Vijesti.

Izvršna direktorka ŽICG-a Marina Bošković se više puta izvinila putnicima zbog zastoja i apelovala da radnici dozvole makar prolaz voza koji među teretom nosi i privatnu imovinu stranih državljana.

Ona je naglasila da nisu mogli da ispune sve zahtjeve grupe zaposlenih zbog finansijske situacije u ŽICG-u, te da je inicijativu za obustavu potpisalo 85 radnika, ali da se nisu svi odazvali.

“Ljudi su smješteni u našim prostorijama iz razloga što ne mogu da priđu svojim automobilima s ljekovima, imamo i putnicu kojoj je neophodna hrana za bebe koja se nalazi u tom automobilu. Obratili su mi se i pojedini ambasadori, naročito za jednog studenta kome se u automobilu nalazi insulin”, navela je Bošković u video saopštenju.

Iz ŽICG su sinoć saopštili i da je Kaluđerović odbio da razgovara sa menadžmentom firme, te da je jasno da se radi o politički instruisanoj opstrukciji, kako prenose Vijesti.

Ministarstvo saobraćaja je juče saopštilo da dodatno zabrinjavaju navodi da iza organizacije nezakonite obustave stoje određeni manjinski akcionari.

“Očekujemo da nadležni organi, prije svega Državno tužilaštvo, u potpunosti ispitaju ove informacije i utvrde sve odgovorne za današnji događaj i materijalnu štetu koju je prouzrokovala nezakonita obustava saobraćaja”, kazali su iz ovog resora.

Oni su ponovili da je obustava rada od strane dijela zaposlenih u ŽICG-u nezakonita i da je prouzrokovala veliku materijalnu štetu i ozbiljne posljedice po odvijanje saobraćaja. Posebno zabrinjava činjenica da je blokadom pruge zaustavljen međunarodni voz, na kojem se i dalje nalazi imovina stranih državljana, uključujući automobile putnika.

Ministarstvo saobraćaja navodi da su u kontinuitetu podržavali poboljšanje uslova rada zaposlenih, a kroz rebalans budžeta obezbijedili dodatnih 2,5 miliona eura za funkcionisanje ŽICG-a, kako prenose Vijesti.

“Uprkos tome, današnja akcija dijela zaposlenih izvedena je na ultimativan način, do sada nezabilježen u Crnoj Gori. Radi se o potezu kojim su radnici odbili svaku mogućnost dogovora s menadžmentom i odbijali razgovor čak i s reprezentativnim sindikatima, koji su jedini ovlašćeni da pregovaraju o kolektivnom ugovoru u skladu sa zakonom. Takođe, nezadovoljna grupa radnika kao razlog navodi diskriminaciju koja se, prema njihovim tvrdnjama, dešavala u periodu između 2009. i 2019. godine, dok su saobraćaj obustavili tek 2025. godine, šest godina kasnije. U vrijeme kada su, kako tvrde, bili obespravljeni, 2019. godine, nijesu obustavljali saobraćaj, što dodatno dovodi u pitanje motive današnje opstrukcije rada”, naveli su iz Ministarstva saobraćaja.