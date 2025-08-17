Ukupno 18 opština u Crnoj Gori bilježi negativnu migracionu razliku u prvih šest mjeseci ove godine

Izvor: MONDO

Trend iseljavanja iz Pljevalja nastavljen je i u prvoj polovini ove godine, pokazuju najnoviji podaci Zavoda za statistiku Crne Gore Monstat. Ovaj najsjeverniji crnogorski grad u prvih šest mjeseci ove godine ostao bez 181 stanovnika, usljed negativnog prirodnog priraštaja i većeg broja odseljenih u odnosu na doseljene, što dodatno potvrđuje zabrinjavajući trend depopulacije ovog grada, pišu Vijesti.

Dok broj rođenih pada, broj umrlih raste, a oni koji mogu odlaze u druge sredine. Grad stari i prazni se, brže nego što je to iko očekivao.

Prema dostupnim podacima, ova najsjevernija crnogorska opština ostala je bez 75 stanovnika, kada se uporedi broj onih koji su se odselili i onih koji su se doselili u ovaj grad.

U periodu od januara do juna 2025. godine iz Pljevalja se odselilo 84 stanovnika, dok se doselilo svega devet. Po ovom parametru, Pljevlja prednjače u odnosu na sve ostale opštine u Crnoj Gori, iako im Rožaje “diše za vratom” sa sličnim negativnim trendom.

Prema podacima sa posljednjeg popisa održanog 2023. u Pljevljima živi svega 24.542 stanovnika, 6.244 stanovnika manje nego na popisu 2011. Pljevlja su 1971. imala 46.856 stanovnika, a deceniju kasnije 3.527 manje. Trend pada broja stanovnika se nastavio, pa je po popisu iz 1991. bilo 39.593 stanovnika, a 2003 - 36.918...

Ukupno 18 opština u Crnoj Gori bilježi negativnu migracionu razliku u prvoj polovini godine, dok je pozitivna migracija zabilježena samo u šest opština: Bar, Budva, Danilovgrad, Podgorica, Ulcinj i Gusinje. Među njima prednjači glavni grad Podgorica, u koju se doselilo 635 ljudi, dok se odselilo 312, što znači da se broj stanovnika u Podgorici za šest mjeseci povećao za 323.

Demografska slika Pljevalja dodatno je zabrinjavajuća kada se pogledaju i podaci o prirodnom priraštaju. U periodu januar–maj ove godine, u opštini je rođeno svega 52 djece, dok je u istom periodu umrlo 158 stanovnika, što predstavlja negativan prirodni priraštaj od -106.

Prema podacima iz Opšte bolnice u Pljevljima, do kraja jula u tom gradu je ukupno rođeno 88 beba.

U istom petomjesečnom periodu sklopljeno je 20 brakova, dok je 9 brakova razvedeno, što dodatno oslikava društvene i demografske izazove sa kojima se Pljevlja suočavaju, prenose Vijesti.

Sve ove brojke ukazuju na ozbiljan problem depopulacije i demografske stagnacije u sjevernim opštinama Crne Gore, a posebno u Pljevljima, gdje negativni migracioni i prirodni trendovi prijete dugoročnom opadanju broja stanovnika.

Predsjednik opštine Dario Vraneš kazao je da je natalitet u Pljevljima ozbiljan problem i da je u pitanju biološki opstanak ove sredine.

“Natalitet je desetkovan, za par godina biće problem i sa viškom prosvjetnih radnika u Pljevljima”, kazao je Vraneš.

Rekao je da se opština Pljevlja suočava sa pravom demografskom kataklizmom, a da lokalna uprava nizom mjera pokušava da poveća natalitet i da se strategija odvija u tri pravca: zapošljavanjem i otvaranjem novih radnih mjesta, izgradnjom infrastrukture za kvalitetan standard života, kao i nizom mjera finansijske podrške.

Očekuje da će efekat mjera koje preduzimaju biti sve veće sa protokom vremena.

Vraneš kaže da je odseljavanje stanovništva u druge sredine i dugogodišnji problem negativnog prirodnog priraštaja, uz nezaposlenost i zagađenje, jedan od tri najveća problema sa kojima se susreće pljevaljska opština.

Kao jednu od mjera za povećanje nataliteta Skupština opštine je nedavno usvojila odluku kojom će svaka nezaposlena trudnica i porodilja iz opštinskog budžeta primati mjesečno 450 eura, za šta će se godišnje iz budžeta izdvajati 500.000 do 600.0000 eura. U opoziciji smatraju da će se taj iznos u narednim godinama kretati i do milion eura.

Nezaposlenim trudnicama i porodiljama u Pljevljima naknada će početi da se isplaćuje od 1. oktobra, a isplaćivaće se sve dok za to postoje materijalne mogućnosti u Budžetu Opštine.

Kako bi uticala na povećanje nataliteta SO Pljevlja 2023. je usvojila odluku prema kojoj djeca do 18 godina starosti dobijaju od opštine mjesečno dodatak u visini od 30 eura, a korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice i invalidnine po 50 eura.

Prošle godine iz budžeta opštine isplaćeno je 1,2 miliona eura, a ove godine za te namjene planirano je 1.27 miliona eura.

Kako bi zadržala mlade porodice da ostanu u Pljevljima, Opština subvencionira i kamatu na stambene kredite mladim bračnim parovima koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Opština finansira maksimalno do 100 eura kamate mjesečno, u periodu do 10 godina.

Kako bi zadržala mlade ljude na selu, lokalna uprava u Pljevljima opredjeljuje dio novca iz budžeta kako bi im pomogla da realizaciju određene investicije na svom gazdinstvu.

Opština mlade poljoprivrednike koji namjeravaju da investiraju u dalji razvoj poljoprivrede pomaže sa do pet hiljada eura, a pravo na podršku mogu ostvariti pod uslovom da je starosti od 18-30 godina i da se isključivo bavi poljoprivredom. Kao jednu od mjera, čiji je cilj povećanje nataliteta, Opština daje novčanu podršku za svako novorođeno dijete, a učestvuje i u troškovima medicinski potpomognutne oplodnje.