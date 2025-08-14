Pavle Čolović je naveo da je starica bila vezana, mučena i da su je nasilnici tukli.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Starica u osmoj deceniji M. T. juče je napadnuta, mučena i opljačkana u svojoj porodičnoj kući u selu Bobovo kod Pljevalja - potvrđeno je Portalu ETV iz više izvora.

Danas je na Fejsbuku građanski aktivista Pavle Čolović objavio ovu informaciju i tragom te objave Portal ETV dobio je potvrdu.

On je naveo da je starica bila vezana, mučena i da su je nasilnici tukli.

Nju je pronašao brat koji je prevezao u Opštu bolnicu u Pljevljima, gdje joj je ukazana medicinska pomoć.

Iz pljevaljske bolnice Portal ETV dobio je potvrdu da je starica pregledana i otpuštena na kućno liječenje.

Kontaktirali su i Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju gdje su im potvrdili da su formirali predmet zbog krivičnog djela razbojništvo.

Policija se o ovom stravičnom nedjelu nije oglašavala.