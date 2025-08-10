Od ukupnog broja nezaposlenih registrovanih na Birou rada u Pljevljima, 1.073 su žene, odnosno 64,9 odsto ukupnog broja

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Krajem juna na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Pljevljima nalazila su se 1.644 nezaposlena Pljevljaka, 274 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj nezaposlenih u odnosnu na početak godine smanjio se za 98, a za 638 manje nego u istom period 2023. godine kada su na birou rada bila 2.282 nezaposlena, prenose Vijesti.

Prema statističkom izvještaju Zavoda broj nezaposlenih krajem juna u Pljevljima bio je manji za 50 u odnosu na mjesec ranije.

Na evidenciji Biroa rada trećina nezaposlenih je bez školske spreme ili sa završenom osnovnom školom.

Krajem juna najviše je bilo nezaposlenih sa četvrtim stepenom stručne spreme 568, od kojih je 412 žena. Veliki je broj nezaposlenih bez školske spreme, njih 472, od kojih su dvije trećine žene, a sa drugim stepenom odnosno završenom osnovnom školom 62 gdje, takođe, prednjače žene.

Posao je čekalo i 417 građana sa završenim trećim stepenom stručne spreme gdje, takođe, dominiraju žene.

Sa fakultetskom diplomom u Pljevljima krajem juna posao su čekala 62 Pljevljaka.

Zaposlenje čeka i osam magistara, od kojih su sedam žene.

Najviše nezaposlenih u Pljevljima, njih 733, koji čekaju zaposlenje, starije je od 50 godina, a od 40 do 50 godina ih je 375.

Prema statističkim podacima koje je objavio Zavod za zapošljavanje, svaki četvrti nezaposleni u Pljevljima je sa invaliditetom od kojih su većina žene.

Ukupno je registrovano 434 nezaposlenih sa invaliditetom, a najviše ih je sa prvim stepenom stručne spreme 184, a samo jedan sa fakultetskom diplomom.

Na evidenciji je 586 građana koji prvi put traže zaposlenje, a najviše ih je bez školske spreme 187, i sa četvrtim stepenom stručne spreme, 161.

U junu 2023. Zavodu su prijavljena ukupno 43 slobodna radna mjesta, a najviše 12 za zaposlenje sa visokom tručnom spremom i 11 sa završenom srednjom školom.

Od početka godine, kako se navodi u izvještaju sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, zaposleno je 297 Pljevljaka, od kojih 19 sa fakultetskom diplomom.

Pravo na isplatu novčane naknade u junu imala su 423 nezaposlena Pljevljaka, kojima je ukupno isplaćeno nepuna 101.000 eura, pišu Vijesti.