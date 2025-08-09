Vlada Crne Gore donijela je odluku o dodjeli koncesija Rudniku uglja Pljevlja za ležišta Potrlica, Kalušići, Grevo i Rabitlje.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ugovor o koncesiji zaključen je na period od 25,5 godina, čime se omogućava dugoročna eksploatacija značajnih rezervi uglja u pljevaljskoj opštini, kako prenose Vijesti.

Postupak nadmetanja za dodjelu koncesije nije sproveden, s obzirom na to da Zakon o koncesijama omogućava direktnu dodjelu koncesije preduzeću u kojem država ima većinsko vlasništvo. Budući da država, odnosno da je Elektroprivreda Crne Gore stopostotni vlasnik Rudnika uglja, ispunjeni su zakonski uslovi za dodjelu koncesije bez javnog tendera.

U skladu sa ugovorom, koncesionar je u obavezi da godišnje eksploatiše ugalj u minimalnoj količini od 1,65 miliona tona, čime se obezbjeđuje stabilno snabdijevanje energetske infrastrukture Crne Gore, kako prenose Vijesti.

Tokom trajanja koncesije, Rudnik uglja Pljevlja je dužan da plati stalni dio koncesione naknade u ukupnom iznosu od 64 miliona eura, dok će promjenljivi dio koncesione naknade nadležna državna uprava za rudarstvo obračunavati jednom godišnje.

Od 1. januara 2026. do 31. decembra 2050. godine, Rudnik će godišnje plaćati državi iznos od 2.666.667 eura, u dvije jednake polugodišnje rate.

Pored toga, Rudnik je u obavezi da u roku od 60 dana od potpisivanja koncesionog ugovora dostavi bankarsku garanciju na iznos od 2,7 miliona eura, kao instrument finansijskog obezbjeđenja poštovanja ugovornih obaveza.

U skladu sa principima zaštite životne sredine, koncesionar je obavezan da izvrši sanaciju i rekultivaciju svih površina korišćenih tokom eksploatacije, u cilju očuvanja i obnove prirodnog ambijenta nakon završetka rudarskih aktivnosti.

Ova koncesija predstavlja jedan od ključnih koraka u daljoj valorizaciji rudarskog potencijala sjevera Crne Gore, kako prenose Vijesti.